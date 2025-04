Fran Rivera, padre de su cuarto hijo: Lourdes Montes da a luz

Buenas noticias para Fran Rivera después de una temporada baja, con la cancelación de los planes en Ronda, que han afectado especialmente a su hermano Cayetano. Mucho ruido ha hecho los objetos aparecidos de su padre, o los avatares en la vida de Isabel Pantoja, su eterna enemiga. Pero en medio de toda esta controversia se estaba gestando una alegría. Lourdes Montes estaba embarazada, como así anunciaron felices el pasado mes de septiembre. Decimos que “estaba”, pues acaba de dar a luz a su tercer hijo.

Se trata del cuarto para el torero, quien antes de casarse con su actual mujer tuvo a Tana Rivera con Eugenia Martínez de Irujo. Ahora, tal y como han desvelado en ‘Y ahora es Sonsoles’, se suma un nuevo miembro a la familia, con la llegada de un bebé muy deseado. Ahora bien, hay un misterio aún por resolver que tiene a todos en vilo: ¿Con qué nombre será bautizado el retoño?

La llegada del tercer hijo del matrimonio

En septiembre, Fran Rivera y Lourdes Montes emplazaban a la primavera la llegada de su tercer hijo, con el que tendrían familia numerosa. El pequeño ya ha llegado, como así han anunciado en el programa de Antena 3 para sorpresa de todos: “Uy, que tengo otra noticia de última hora”, daba a conocer Sonsoles Ónega en directo al recibir la buena nueva desde el pinganillo.

Desde dirección le informan que todos los detalles los tiene su compañera Isabel González, que responde a la pregunta “¿quién ha parido?”: “Pues Lourdes Montes, la esposa de Fran Rivera. Un nuevo bebé. Sabemos que es el tercero de la pareja, pero desconocemos su nombre. Ya tienen un niño y una niña y aumentan con un niño más”, desgrana la periodista, dejando en el aire el misterio sobre cómo bautizarán a su último hijo.

Ahora bien, aunque no se sabe con qué nombre será registrado y más allá de hacer cábalas sobre posibles opciones, desde el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ sí que confirman un nombre. No el del bebé, pero sí el del que será su padrino, pues Fran Rivera y Lourdes Montes ya lo han elegido. No es alguien de su familia, al menos no comparten lazos de sangre, pero sí una profunda amistad. Se trata de popular José Luis López ‘El Turronero’. El empresario que ha mediado entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén con su hijo, o quien juntó a Escassi e Hiba Abouk en una fiesta en la que se descubrió su affaire, también es íntimo amigo del torero.