A Cayetano Rivera se le caen los planes: obligado a improvisar para su adiós

Cayetano Riveratiene la firme intención de cortarse la coleta y dejar atrás su faceta como torero. Después de una vida dedicada al toro, el hermano de Fran Rivera ha entendido necesario aparcar la espada y el capote para emprender un nuevo futuro alejado de las plazas. Tenía muy claro cómo quería que fuese su despedida, pues lleva meses organizándola para que suponga el hito deseado en su vida, con una fecha que le resulta familiarmente ideal para dar tan importante paso en su vida. Sin embargo, los planes se le han venido debajo de manera inesperada y se ve obligado a tener que improvisar.

Fue a finales del pasado año cuando anunció su retirada de los ruedos, a través de un vídeo compartido en sus redes sociales cargado de simbolismo: “Siento que es el momento de decir adiós”. Lo hace con la convicción de haber vivido buenos y malas tardes, pero sabiendo que ha dejado el legado familiar en buena posición: “No todo ha sido bonito, pero durante este tiempo he intentado transmitir cualidades que mi profesión refleja, como el valor, el esfuerzo, la disciplina, la solidaridad. He querido compartir con vosotros esta noticia para que podamos vivir, con más emoción si cabe, lo que para mí es la temporada más importante de mi vida”. Hay un cambio de planes de última hora.

A Cayetano Rivera se le trastocan los planes

Tendrá que improvisar. Después de 20 años enfrentándose al toro y justo cuando se van a cumplir 100 años desde que su abuelo, Cayetano Ordóñez tomaba la alternativa, él tenía previsto torear por última vez. Tenía muy claro dónde quería que fuese su última corrida, en una de las plazas que más cariño le ha demostrado y en la que tantas tardes de gloria ha pasado tanto él como su familia taurina. No podrá ser. Tenía claro que su despedida sería con la tradicional Goyesca de Ronda como telón de fondo, pero las obras han arruinado su idea.

Esta tradicional corrida es especial para la familia Rivera, que tiene en Ronda incluso una finca entendida como la joya inmobiliaria de su corona. La finca el Recreo de San Cayetano sería su refugio cuando se viviese su despedida de los ruedos. Sin embargo, ya está pensando en un plan alternativo. Así lo hace desde que su hermano Fran diese a conocer que se cancelaban todos los planes previstos en esta plaza: “La verdad que es una pena tremenda para todos los goyescos, pero este año tampoco vamos a poder disfrutar de la Goyesca”.

Cayetano Rivera en Colombia Gtres

Ahora deben buscar un plan B para el próximo septiembre, pues las obras de remodelación han echado por tierra todos sus preparativos: “Debido a la magnitud de la obra que tienen que ejecutar en la plaza de toros para restaurarla y adecuarla para que podamos tener muchos años Goyesca, este año va a ser imposible, la duración de la obra se calcula en un año más o menos, y empezará, si Dios quiere, más bien en mayo”. No llegan a tiempo según mantiene Fran. Algo que sume en la tristeza a su hermano, que ya ha declarado sus nuevas intenciones.

Al ser preguntado al respecto, Cayetano Rivera no puede más que mostrar su pesar. Tenía todas las esperanzas puestas en que su despedida de los ruedos fuese lo más simbólica posible. De ahí que lo organizase en la Goyesca cuando se cumplían 20 años después de tomar la iniciativa, cien años después de que lo hiciese su abuelo. Ahora se resigna y confiesa que “tendré que buscar otro sitio”. No piensa cambiar la fecha, pues “la decisión ya está tomada”, pero sí que tendrá que buscar otro emplazamiento alternativo. No tiene aún nada cerrado, de ahí lo ambiguo que se ha mostrado, pero seguramente le abrirán las puertas de las plazas de toro más prestigiosas del país para que se despida del público y salga por la puerta grande. Eso sí, el tiempo se le echa encima y se queda sin opciones.