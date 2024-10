Gabriela Guillén abre un negocio arropada por ‘El Turronero’, amigo de Bertín Osborne

Gabriela Guillén está cumpliendo sus sueños, pese a que se ha encontrado con más de algún que otro bache en su camino. Este último año ha sido especialmente movidito para la paraguaya, en su lucha contra Bertín Osborne para que reconociese legalmente al hijo que han traído al mundo, aunque tan solo ella cría. Sacar adelante a un bebé mientras esquiva incómodas situaciones con la prensa, un robo en su coche, acusaciones veladas y una gran decepción por parte del artista. Pero en medio de todo esto, a dos meses de celebrar el primer cumpleaños de su hijo, ha inaugurado al fin su primer centro de estética. Durante estos meses no solo ha estado centrada en sacar a su vástago adelante, sino también este proyecto en el que había depositado todas sus ilusiones, además de sus ahorros. Y es que ha apostado alto al emplazar su rincón de belleza en pleno barrio Salamanca, pulmón del lujo de Madrid. Un centro que acaba de abrir sus puertas y que ha sido inaugurado con su correspondiente fiesta, en la que ha sorprendido mucho la presencia de José Luis López ‘El Turronero’.

Gabriela Guillén y José Luis López ‘El Turronero’ Gtres

“Los buenos amigos siempre están. Él aporta amor y todo lo que es valioso en la vida. Es familia”, reconocía la propia Gabriela Guillén al ser preguntada por el íntimo amigo de Bertín Osborne. También el empresario respondió a las preguntas de los reporteros de ‘Europa Press’: “Hay que ayudar a los emprendedores”, justificaba su presencia. También aprovechaba para excusar la ausencia de su amigo: “Bertín no creo que vaya a venir. Está ahora muy liado. Él sabía que se inauguraba y está totalmente de acuerdo con que la chica triunfe. Sabía que iba a abrir un negocio y solo quiere que le vaya muy bien”. Sabe defenderle, aunque no tanto si ayuda o no económicamente a su expareja, aunque, para él, “lo que está claro es que la apoya en lo que está haciendo”, aunque desde lejos. Igual que con su hijo, a quien no conoce: “El tiempo es el que va poniendo a cada uno en su sitio. Él es el que tiene que tomar la decisión, solamente él, por mucho que le digamos los amigos. Me encantaría que tuvieran un acuerdo de cordialidad y que el hijo fuese creciendo con el apoyo de ambos. Estoy de acuerdo con la decisión que ellos tomen”, mantiene ‘El Turronero’, que se moja al reconocer que ve parecido entre el niño y su padre.

Pero, por ahora, con su ex no tiene trato alguno y mantiene que ni siquiera ha mostrado interés en conocer a su hijo, pese a que se tirase el farol semanas atrás. Pero parece que no está desamparada, al menos no por el buen amigo del cantante, que ha querido arropar con su presencia el ambicioso negocio de su amiga. Supondrá su principal fuente de ingresos y es que deja bien claro que Bertín Osborne no le respalda en esta aventura con su dinero: “Nunca he necesitado que nadie me apoye económicamente. Todo lo que he logrado lo he hecho por mis méritos. Siempre he trabajado. Ahora me he tenido que endeudar para tener un negocio. Como todo el mundo, no tiene mucho mérito”, asegura restando importancia a su esfuerzo y sus ganas de salir adelante por el bien de su hijo.

Gabriela Guillén Gtres

“Es por nuestro bien. Combinar la maternidad con el trabajo es ley de vida. Tienes que darle todo lo mejor a tu hijo y tienes que trabajar. No puedo quedarme en casa con los brazos cruzados. Tengo que trabajar por mi hijo”, mantiene Gabriela Guillén, que está tratando de reconstruir su vida después del huracán que supuso la llegada de Bertín Osborne a su vida. Una persona que siempre formará parte de ella, aunque sea desde la distancia y haciendo el menor ruido posible: “No tenemos ninguna relación. Yo no sé de su vida y no sé qué hace”. Y es que su batalla mediática, que cerca estuvo de acabar en los tribunales, les ha situado en bandos enfrentados con dificultades para llegar a un entendimiento: “A mí me hubiera gustado que desde un principio todo hubiera sido más cordial entre nosotros y menos público. Las cosas se dieron así”. Ahora espera que un día su ex quiera conocer a su hijo, pero no le quita el sueño.