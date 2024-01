Fran Rivera no va a permitir que se le tache de machista

Ha pasado casi una semana desde que Julián Contreras apareciera en el plató de “De Viernes” para relatar algunos de los momentos más duros que ha vivido en su infancia. Unas declaraciones que no han hecho más que perpetuar el cisma familiar existente con su hermano Fran Rivera. Y es que aunque el torero se haya pronunciado sobre la polémica, esta no hace más que sacudir al mayor de los hijos de Carmen Ordóñez.

Este martes 9 de enero ha sido una fecha muy señalada para Fran Rivera que celebra el quinto cumpleaños de su hijo Curro. El torero no está pasando por su mejor momento, dado que las repercusiones de las declaraciones de su hermano Julían han sido muy dolorosas para él: “No es fácil. Yo ya he ido y he dicho todo lo que he vivido”, ha relatado a los periodistas cuando le han vuelto a preguntar sobre Julián.

Sin embargo, no ha querido dejarlo ahí y ha aprovechado el momento para zanjar una polémica relacionada con unas palabras que pronunció en su entrevista en “De Viernes”: “Ni estoy a favor del machismo ni soy lo menos machista que hay en la vida. Quiero aprovechar, no quiero que quede ahí”.

En esta ocasión ha vuelto a tener que defenderse sobre las acusaciones que lo señalan como “machista”. “Se me está tachando de machista por lo que dije de esta señorita que me critica tanto”, comienza refiriéndose a María Patiño.

El torero mencionó en anteriores entrevistas que la que fue reportera de calle en Sevilla le estuvo dejando “notitas en el parabrisas de su coche”. Unas declaraciones que no sentaron nada bien en el entorno de la televisiva y que Jorge Javier Vázquez, íntimo amigo suyo, quiso rebatir afirmando que “intentar deslegitimar la profesionalidad de una mujer dejando caer que intentaba ligar con él no es atacar a María Patiño, sino a las mujeres”. El presentador no solo lo tachó de machista, sino que afirmó de él que era un “rancio y viejuno”.

El torero ha querido volver a justificarse este martes, indicando: “A mí que una mujer, escriba una nota, le pida un teléfono o le pida salir a un chico, me parece fantástico. Me parece fantástico de verdad. Lo que yo digo, lo que no me parece, es que alguien que quiere quedar contigo luego te critique, estaba hablando desde el resentimiento y eso es lo que decía. No voy a permitir que me tachen de machista”, se mantenía firme el diestro.