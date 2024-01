Jorge Javier Vázquez, sin piedad contra Fran Rivera: “Machista, rancio y viejuno”

Este miércoles 3 de enero es un día especial para Fran Rivera, pues cumple la cifra redonda de 50 años. Para celebrarlo, se encuentra en la cresta de la polémica, aunque también habrá encontrado un hueco para estar junto a su familia y buenos amigos. Entre sus seres queridos el torero ya no cuenta con su hermano, Julián Contreras, que ha querido responder a sus declaraciones en el plató del programa de Telecinco ‘De viernes’ a golpe de exclusiva. Al hijo menor de Carmina Ordóñez le sentó muy mal los términos en los que su hermano mayor se refería a la adicción de su madre y su papel en los últimos días con vida. Para que sepa lo que piensa ha concedido una contundente entrevista para la revista ‘Lecturas’, en las que define al diestro como “soberbio, clasista y machista”, además de un “mediocre intelectual”, que “va a acabar solo”. A la lapidación pública se suma también Jorge Javier Vázquez.

Aprovechando que tiene un espacio propio en la citada publicación a modo de blog personal, el presentador también ha querido poner en su sitio a Fran Rivera. Especialmente porque no le ha gustado nada cómo ha tratado a su amiga María Patiño, a quien trató de echar por tierra su reputación profesional y de quien dijo que le dejaba notitas de amor en su coche. Sobre esto, el de Badalona considera que “hay gente con la que no tienes nada que ver y no puedes evitar que te caiga bien. Todos tenemos a alguien así en nuestra vida. Uno de los míos era Fran Rivera, pero lo tengo en cuarentena después de lo que dijo sobre María Patiño en ‘De viernes’”, comenzaba a afilar su dardo.

“Tras escuchar unas críticas que María pronunció en ‘Socialité’, el hijo de Carmina vino a decir que qué puedes esperar de una mujer que le dejaba notitas en el parabrisas de su coche. El comentario es de primero de machismo. Rancio y viejuno”, tacha Jorge Javier Vázquez a Fran Rivera. “Lo llega a pronunciar Arévalo y le armamos una buena, pero como lo dijo un muchacho bien parecido se lo hemos dejado pasar. Es lo que tiene ser guapo y gente de bien, que se te permite soltar auténticas barbaridades porque formas parte de lo que se conoce como normal: heterosexual, esposo feliz y padre amante de sus vástagos. Y machista”, sentencia.

Fran Rivera De viernes

“Porque intentar deslegitimar la profesionalidad de una mujer dejando caer que intentaba ligar con él no es atacar a María Patiño, sino a las mujeres. Y quien no lo vea así tiene un serio problema. Fran lo tiene. Y por partida doble, porque si a una semana vista no ha pedido perdón por un comentario tan bajuno, quiere decir que tampoco tiene un entorno que le haya hecho ver que metió la pata hasta el fondo. Es más, es bastante probable que le hayan reído la gracia y hasta aplaudido por poner a Patiño en su sitio”, continuaba cabreado el presentador en su papel como columnista. “Pero no, Francisco, ya te digo yo que por ahí no es. Además, si fuera verdad lo que dejabas caer sobre María, tampoco es que sea nada del otro jueves. Que levante la mano quien, hace muchísimos años, no quería acostarse contigo. Me incluyo. Pero que yo sepa eso no le resta profesionalidad a nadie”, le recuerda con ironía.

Pero las pullitas de Jorge Javier Vázquez contra Fran Rivera en defensa de María Patiño y, con ello, también a las mujeres, no terminan aquí: “Sin embargo, fíjate cómo son las cosas: ahora, acostarse con alguien que piensa como tú, lo llevamos casi a escondidas. Te acuestas, claro, pero no lo presentas a una cena de mejores amigos, porque a las primeras de cambio te suelta que no entiende por qué hay día del Orgullo Hetero. Y ya estamos muy mayores para enseñar a gente que no quiere entender. Estoy convencido de que lo vas a arreglar, aunque lo importante de todo no es pedir disculpas sin sentirlas, sino pedir perdón teniendo muy claro que te has equivocado. Porque aparte de las disculpas que se merece María Patiño, hay otra cosa muy importante: ser consciente de todos los cambios que se están produciendo a tu alrededor”, se despide esperanzado de que el torero pueda mejorar.