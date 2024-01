Francisco Rivera responde sin pelos en la lengua a su hermano Julián Contreras

El pasado viernes 5 de enero prometía ser un programa cargado de tensión y polémica para empezar un nuevo año en “De Viernes”. Y es que, no solo llamó la atención Colate Vallejo-Nágera y el infierno que vivió junto a Paulina Rubio, sino que las duras declaraciones de Julián Contreras han atacando duramente a su hermano mayor.

En el programa el hijo menor de Carmen Ordoñez relató el motivo de la nula relación que existía con su hermano y cómo este se había negado a seguir pagando la rehabilitación de su madre: “Mi madre se despierta en muy mal estado un día y la llevamos al hospital. La doctora me dice 'No sé cómo está viva, pero por esta vía le queda poco. La intervención debe ser inmediata'. Ella no quiso quedar ingresada. Ese día nos reunimos en casa y tuvimos una conversación. Fran dijo que estaba harto y que no va a colaborar más. Ahí empezó todo”, relató en el programa. De este modo, subrayó que la raíz de su aparente malestar familiar radica en que el mayor de los hermanos no siguió pagando la clínica de desintoxicación a su madre.

Sin embargo, a pesar de las duras palabras que había pronunciado Julián sobre su hermano, dejó claro que en ningún momento se iba a negar a una futura relación y que por su parte las puertas estarán “siempre abiertas”. Cuando fue preguntado sobre una posible reconciliación este afirmó que “haremos lo posible. No se sabe, el 2024 acaba de empezar. ¿Quién sabe?”.

“Hoy por hoy no creo que sea posible. Sobre todo que cómo puedes ir a despellejar a alguien y luego decir que me quiero reconciliar”, se ha pronunciado Fran Rivera en exclusiva para el programa de Ana Rosa.

Fran Rivera De viernes

El diestro ha confesado que no ha visto la entrevista de este viernes por el dolor que esto le habría provocado: “¿Qué dice que yo me desentendí de mi madre? Me da mucha pena, porque sabe que no es verdad, y que lo diga…”. El torero también ha reconocido que había muchas cosas que podría haber hecho de un modo distinto, pero en conjunto tiene la conciencia limpia: “Hay cosas que a lo mejor podía haber hecho mejor. Evidentemente hay muchas conversaciones de mi madre conmigo que solo las conocía mi madre y yo”, señalaba para terminar con la reflexión de que uno no puede fingir ser lo que no es: “Si uno es hermano mayor, que ejerza de hermano mayor, no puede ejercer de padre, es complicado”.