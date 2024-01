Julián Contreras: "Mi hermano Fran me vetó para trabajar en la tele y en muchas productoras"

El menor de los hijos de Carmina Ordóñezse sentó ayer en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona para contestar a su hermano Fran Rivera, que participó hace unas semanas. Julián Contreras Jr califica al torero de "machista, clasista, acomplejado" y "un mediocre intelectual", además de insistir en que solo le mueve "el dinero".

Consciente de que era él el que asumía muchos gastos de su infancia, aseguró que: "Sé quién pagaba mi colegio porque mi hermano se encargó de repetírmelo muchas veces. Cuando yo dejé los estudios, él me llamó y me dijo 'Podías haberlo dicho antes y nos habíamos ahorrado el colegio".

"Yo siempre quise trabajar en este mundo y mi hermano me vetó en muchas productoras. Él desprecia todo esto y a todos los que se dedican a esto", añadió. Por su parte, Ángela Portero le ha recordado, no obstante, su participación en algún reality así como la concesión de entrevistas en prime-time, al menos en Telecinco.

Julián destacó además que el distanciamiento entre los hermanos se produce en 2004: "Mi madre se despierta en muy mal estado un día y la llevamos al hospital. La doctora me dice 'No sé cómo está viva, pero por esta vía le queda poco. La intervención debe ser inmediata'. Ella no quiso quedar ingresada. Ese día nos reunimos en casa y tuvimos una conversación. Fran dijo que estaba harto y que no va a colaborar más. Ahí empezó todo". "Después retomamos el contacto, con sus más y sus menos, y la ruptura total fue la boda de Cayetano. Yo me sentí mal tratado, nadie se acercó a hablar conmigo", recordó.

Además, ha justificado que tras el covid se puso de nuevo en contacto con Cayetano para retomar su relación. No lo hizo en cambio con Fran: "La relación se rompió por una cuestión económica, por su parte, no por la mía. Dice que desaparecí y debo ser del Mossad porque ¿no pudo dar conmigo nunca más?".

Julián asegura que concede ahora esta entrevista por el daño que le ha producido escuchar hablar a Fran de su madre. Lo que contó lo calificó de dañino e incierto. "Mi madre no era una drogadicta, tenía un problema con las benzodiacepinas. No estoy de acuerdo ni en el contenido ni en el continente. Lo primero me sorprende verlo aquí cuando a mí me han recriminado haber contado mi vida".