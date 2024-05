Gabriela Guillén, al límite de una crisis tras ser increpada en plena calle: “Has venido a cazar”

Lo cierto es que en los últimos meses el foco mediático apenas se ha posado sobre Gabriela Guillén, sí se ha fijado más en Bertín Osborne, quien fue su “amigo especial” y supuesto padre de su hijo, debido a su lenta recuperación tras contagiarse del covid. Tras unas vacaciones junto a su familia en Paraguay, Gabriela Guillén ha regresado a las calles de Madrid donde le esperaba la vuelta a la rutina: trabajo, cámaras y comentarios despectivos incluidos. En sus redes sociales no han sido pocos los que le dedican brutales comentarios sobre la situación que ha vivido con el presentador de “Mi casa es la tuya”; sin embargo, la fisioterapeuta vivió un episodio especialmente duro en el que una señora la increpaba por la calle para hacer el malicioso comentario: “Has venido a cazar”, dijo refiriéndose a quedarse embarazada del hijo de Bertín Osborne y proseguir con su vida. Los hechos tuvieron lugar en plena calle con las cámaras de los periodistas como testigo de los acontecimientos.

“¿Perdona? ¿Sabes algo de mi vida? ¡Qué imbéciles, de verdad!”, tardó en reaccionar Gabriela medio en shock por una opinión tan gratuita. Rápidamente se giró para buscar a la señora, pero esta era más rápida y desapareció sin que pudiera dejarle las cosas claras: “Es que le voy a dar una leche”, proseguía visiblemente molesta. Esta situación, cuanto menos violenta, consiguió alterar mucho a la madre, que no pudo seguir con la conversación telefónica que estaba manteniendo. “Me está dando algo, de verdad, me está dando algo. Ya me he puesto nerviosa. Estoy un poco agobiada, estoy alterada”, aseguraba respirando entrecortado.

Gabriela Guillén, víctima de un comentario machista en mitad de la calle Europa Press

Poco tiempo después de los hechos, desde el programa “Y Ahora Sonsoles” se pusieron en contacto con ella para ver cuál era su estado. Su voz parecía más calmada, pero seguía indignada ante esta situación que no hace más que ir en aumento. “Todos los días escucho interminables insultos, entre las redes y todos lados... Que si soy una aprovechada, que si no sé qué. Que la gente te diga eso directamente en medio de la calle, me sube la sangre a la cabeza”, afirma dando a entender lo duro que fue poner cara a una de estas usuarias que no hace más que juzgar su vida. Dejando a un lado lo que alguien pueda llegar a pensar, si está claro que “tengo un niño precioso y no me avergüenzo de nada”, pero concluye con una dura reflexión en la que explica que se siente así de juzgada “porque soy latina y tengo un hijo de un famoso”.