Gabriela Guillén pone en su sitio a Bertín Osborne tras el lío con el número de tardes que pasó con su hijo

Las vueltas que da esta historia, pues cuando parece que todo va bien, vuelven a torcerse los planes. Cuando se anuncia una buena noticia, se desmiente después para echar la ilusión por los suelos. Así ha vuelto a suceder entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén, quienes habían tenido un acercamiento por el bien de su hijo en común. Así lo afirmó el cantante, tras haber conocido al fin a su hijo un año después de llegar al mundo.

Todo era perfecto e incluso se llegó a plantear que el cantante y la fisioterapeuta estuviesen planteándose darse una enésima oportunidad y retomar su relación. Pero todo se ha ido al traste, cuando ella ha vuelto a hablar para poner los puntos sobre las íes. Y lo hace, como siempre, con contundencia y evitando que se pongan sobre la mesa medias verdades.

Gabriela Guillén se enfrenta de nuevo a Bertín Osborne

La relación entre ambos no llega a cuajar y no terminan nunca de entenderse. Por más que ambos tratan de poner de su parte, al final acaban tensando las cosas hasta el punto de romperlas. Así se ha evidenciado una vez más cuando ella ha respondido a las preguntas de los reporteros cuando ha sido sorprendida paseando por las calles de Madrid. Una oportunidad de oro para dejar claro, a su manera, que Bertín Osborne no ha visto a su hijo tanto como quiere hacer ver en público, pues tan solo habría sido una tarde.

Gabriela Guillén disfruta de una Semana Santa con su amiga Raquel Arias Europa Press

Así lo planteó la amiga de Gabriela, Raquel Arias, cuando quiso defenderla y evidenciar que solo ha habido un encuentro entre padre e hijo. Al ser preguntada sobre esto, ella no puede evitar dibujar una sonrisa en sus labios, aunque se niega a echar más leña al fuego: “Mira, es algo que no voy a comentar. Ya os dije que es algo que quiero mantener en privado, dentro de lo posible. Preguntárselo a él, que es quien ha dado detalles, así que tendréis que preguntárselo a él”, emplazaba.

Lo que no ha querido dejar en el aire Gabriela Guillén es sobre si ha habido algún avance en todo lo relacionado a la pensión de manutención de su hijo. “Todo sigue igual”, sentencia, evidenciando que las negociaciones con Bertín Osborne no avanzan, pero que se sigue trabajando en ello. Además, no niega que “es muy duro, de verdad, estoy agotada” tener que sacar a su hijo adelante sola, ejerciendo de madre y padre a la vez. Mientras, el cantante se alegra de informar que ya ha jugado con su hijo varias tardes, aunque desde el otro bando hablan solo de una y dando gracias.