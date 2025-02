Gabriela Guillén habla de las deudas de Bertín Osborne y cómo afecta esto a su hijo

Bertín Osborne no está atravesando un buen momento personal, pero tampoco profesional y económico. Este miércoles sus problemas de liquidez han dado el salto al kiosco rosa, acaparando toda la atención en la portada de la revista ‘Lecturas’, que habla incluso de ruina. Ante estas dificultades para hacer frente a los gastos del día a día, el presentador se ha visto obligado a aceptar la propuesta de sumarse al elenco de estrellas de la próxima edición de ‘Tu cara me suena’. Un contrato que le ha hecho renunciar a otro, al que mantenía desde 2020 con Canal Sur para ponerse al frente de ‘El show de Bertín’. Además, deberá abandonar la tranquilidad que le rodea en su finca de Sevilla para instalarse durante varios días a la semana en Barcelona, lo que supone un quebradero de cabeza añadido. Sobre todo esto ha sido preguntada su ex, Gabriela Guillén, con la que ha tenido su último hijo.

Bertín Osborne en el estreno de "Gypsy" Gtres

Después de haberse enfrentado en los tribunales por la paternidad de su vástago y determinar una pensión alimenticia, las cosas entre ambos siguen tensas. No ha habido posibilidad de afrontar esta tarea por las buenas y ahora la cuantía que se fijó podría estar en peligro ante el descalabro económico del artista: “Eso lo tendrá que decidir un juez. Imagino que se hará un estudio. Yo no puedo dar esos datos porque pagará lo que corresponda”, se limita a decir Gabriela Guillén, que prefiere no entrar en muchos detalles. Tiene muy claras sus prioridades y éstas no pasan por preocuparse por lo que le sucede al padre de su hijo, más allá de lo que pudiese afectar a su vástago: “Me preocupa que esté bien mi hijo. Lo demás me da igual. Yo no me voy a poner encima más preocupaciones. Si es que las tiene, debería preocuparle a él”, se zafa de la cuestión.

Gabriela Guillén no quiere valorar qué hay de cierto en las informaciones sobre los problemas de liquidez de Bertín Osborne. Se hablan de préstamos millonarios e hipotecas en peligro, por las que habría renegociado con el banco aplazar la amortización de capital y hacer frente tan solo a los intereses. También de una deuda de medio millón de euros a Hacienda o de cómo las participaciones de su empresa están embargadas por la Agencia Tributaria. Este embargo impide que venda sus propiedades hasta que no se haga frente a la deuda, lo que podría ser la pescadilla que se muerde la cola. Su salvación pasaría por ampliar la entrada de ingresos, lo que le lleva a fichar por ‘Tu cara me suena’. “Yo creo que todo el mundo tenemos deudas. Yo también tengo deudas. Las que tengo yo, me afectan a mí y las que tenga él le afectarán a él”, marca distancia con su ex.