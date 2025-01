Gabriela Guillén publica la primera foto con su hijo para responder a la feliz estampa de Bertín Osborne

En esta vida nada es casual y menos en los tiempos que corren y si se tiene como escaparate las redes sociales. Nada pasa desapercibido. Seguro que Gabriela Guillén llegó a ver el precioso posado familiar de Bertín Osborne, en el que posaba feliz rodeado de sus hijos. Obviamente había sonadas ausencias, pero de quien se preocupa la paraguaya es de su vástago recién nacido. Ella no se cierra a que el cantante ejerza su papel como padre, aunque él aún se resiste a dar el paso de acerarse a conocerle. Ahora podrá tener la oportunidad de sentirle un poco más cerca, aunque sea de forma virtual, pues la fisioterapeuta ha compartido su primera fotografía junto a su hijo. Nunca antes había publicado una imagen del niño en redes sociales, pero tan solo 24 horas después de la feliz estampa de su ex ella le ha seguido los pasos. Casualidad o no, se la ve radiante de felicidad.

Bertín Osborne rodeado de sus hijos Instgaram

Ha pasado ya un año desde que Gabriela Guillén diese a luz y, con ello, iniciase una batalla legal para que el presentador reconociese su paternidad. Intentó por todos los medios evitar que se probase el parentesco, pero finalmente cedió para eludir el proceso judicial, aunque la jugada no le ha salido del todo bien. “Una imagen vale más que mil palabras”, ha escrito la protagonista con su niño en brazos con un precioso ambiente navideño como idílico telón de fondo. Si se ha propuesto dar envidia, seguramente lo haya conseguido, pues se la ve feliz al lado de su pequeño, quien quizá no esté disfrutando como podría de su padre, pero sí lo está haciendo plenamente de su mamá. Y es que a ella se le cae la baba con su retoño, pero hasta ahora tan solo hemos podido constatarlo cuando hablaba de él en público y no como hasta ahora. Por fin podemos comprobar que se derrite por él al mirarlo y tenerlo en sus brazos.

Para rematar su inesperada fotografía, Gabriela Guillén ha querido añadir un último mensaje a modo de buenos deseos para sus seguidores: “Que se multipliquen todos esos buenos deseos para vosotros. Os regalamos un abrazo lleno de amor. ¡Feliz año a todos!”, se despedía con muy buena vibra, sin hacer mención aparente a Bertín Osborne. Sí quizá en eso de que “una imagen vale más que mil palabras”. Y es que su fotografía un día después de la de su ex con sus hijos viene a subrayar la distancia que marca el cantante entre su prole.

Gabriela Guillén con su hijo Instagram

Gabriela Guillén siempre ha querido mantener a su hijo alejado de la atención mediática. Su lucha contra Bertín Osborne le obligaba a hablar de él, pero nunca le había mostrado en público y son mínimos los detalles que ha deslizado sobre el pequeño. Pero recientemente se saltó su propia norma, pues el amor de madre le hace presumir: “Es lo mejor que me ha pasado en la vida, sin duda. Estoy muy agradecida y feliz de tenerlo. Es maravilloso y es un niño muy bueno”. Más sorprendió cuando reconoció a quién guarda parecido: “Se parece al padre, es grandote y muy alto. Es rubio, pero mis ojos han ganado. Para mí es el más guapo”. Y parece que no miente, pues se le ilumina la mirada cuando le observa, como así están comentando ahora muchos de sus seguidores asombrados por su primera foto con su hijo.