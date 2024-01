Gabriela Guillén reconoce que pasará temporadas en Paraguay con su hijo

No quiere dar pistas sobre su futuro inmediato con su hijo, pero en una grabación en la que habla con un periodista reconoce que si la situación de agobio mediático que está sufriendo no amaina, estaría dispuesta a marcharse con el bebé a Paraguay. Uñas declaraciones que contradicen totalmente lo que ahora manifiesta, en el sentido de que no piensa dejar Madrid, pero sí pasar temporadas con el niño en su país de origen, donde posee varias propiedades.

Por lo que se ve, a Gaby le falla la memoria, menos mal que las grabaciones no mienten. Hemos escuchado el audio y estamos en disposición de asegurar que, quizás, en un momento de desahogo y de ansiedad, manifestó claramente que se le pasa por la cabeza marcharse.

Gabriela Guillén con su madre y su hijo en Madrid Gtres

Lo último sobre su enfrentamiento con el presunto padre de su hijo, Bertín Osborne, se convierte en una clara ironía: "Mi hijo se parece afortunadamente a mi". Un zasca directo contra el cantante, al que, hoy por hoy, ha borrado de su vida. Y no quiere ni escuchar su nombre.

El bautizo del bebé se celebrará dentro de unos meses en Madrid, no aporta datos sobre el nombre de la criatura, pero seguro que no se llamará Norberto, que es el verdadero nombre de pila de Bertín, y que no le gusta al artista lo más mínimo.