La razón por la que Gabriela Guillén no cede ante Bertín Osborne y sus exigencias

Gabriela Guillén está encantada con el nacimiento de su primer hijo, de quien se declara enamorada. Sin embargo, las circunstancias en las que el pequeño ha llegado al mundo quizá no sean las más adecuadas, pues el supuesto padre, Bertín Osborne, ya ha dejado firme su decisión de desentenderse de su crianza. No se opone a mantenerle económicamente, pero sí a ser la figura paterna del menor, llegado el caso de que se confirme que es suyo. Y es aquí donde residen gran parte de la guerra mediática que mantiene la pareja abierta, pues sobre la mesa está puesta la condición de que se realice la correspondiente prueba de paternidad. Él la pide y ella ahora se niega a cumplimentarla, incluso si eso supone renunciar a todo lo demás. Por encima de todo está su dignidad.

Gabriela Guillén Gtres

La joven paraguaya está convencida de que el retoño que acaba de traer al mundo en fruto de sus encuentros con el cantante. Es por eso que no tiene miedo a realizarse la prueba que certifique el parentesco entre ambos, aunque sí es un paso que le produce un tremendo dolor: “Que se dude de mí es una ofensa bastante grande”, sentencia molesta por plantearse tal posibilidad, aunque ahora mantiene que “no tiene ningún problema en hacerse la prueba de paternidad”. Si es lo que pide el supuesto padre para quedarse conforme y cumplir con su responsabilidad, habrá que complacerle, aunque le duela, como así ha expresado a ‘Así es la vida’.

Gabriela Guillén ha tratado de mantenerse alejada de la atención mediática desde que fuese madre. Ha limitado sus apariciones públicas al máximo, lo que ha dado pie a que se crea que prepara una exclusiva con una revista del corazón. Algo que podría desmontarse al ver que ha hablado sin reparos de su bebé en el programa de Sandra Barneda a pie de calle, declarando que “se le cae la baba” al mirar el rostro de su bebé: “Es lo más bonito que tengo. Es precioso”. Un niño que está dispuesta a criar sola, como madre soltera, después de los feos públicos que ha hecho el que señala como padre. Y es que Bertín Osborne tiene sus dudas sobre si la criatura en cuestión es realmente suya.

Gabriela Guillén con su madre y su hijo en Madrid Gtres

“Desde el minuto uno, él no ha dudado porque no tiene motivos y sabemos lo que ha pasado entre nosotros y no, no me ha dicho nada”, aseguraba en un primer momento Gabriela Guillén cuando se le hablaba sobre dicha prueba de paternidad. Ahora se verá avocada a tener que pasar por dicho procedimiento, en caso de que quiera probar el parentesco, algo que aún duda. No sabe si dar el paso, pues Bertín Osborne ya ha dejado clara su postura de que no quiere ser padre de nuevo, aunque ya sea tarde y el bebé ya esté en el mundo. Ante esta decisión, es ella la que ha querido dar un paso al frente, reconociendo que criará a su hijo sola, sin ayuda de nadie y que, de paso, registrará al bebé con sus dos apellidos, eliminando el paterno ante la duda que él se plantea y que ella ahora se niega a resolver muy molesta.