Gabriela Guillén, dispuesta a contarlo todo: " Lo necesita y nos lo debe para que podamos entenderla"

Gabriela Guillén continúa en el ojo del huracán mediático 10 días después de dar a luz. La primeriza mamá está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida y está sobrepasada por la situación. Lejos de disfrutar de los primeros días de su recién estrenada maternidad, centrada en su bebé, se encuentra viviendo una auténtica pesadilla. La entrevista de Bertín Osborne en "¡Hola!" marcó un antes y un después en la modelo y ha decidido tomar cartas en el asunto. Tanto es así, que incluso lanzó un comunicado oficial pidiendo a los medios de comunicación respeto y privacidad para ella y su familia.

Ahora, su amiga Raquel Arias, que ha ejercido de su portavoz en televisión desde que salió a la luz su embarazo, ha desvelado que Gabriela Guillén "el día de mañana ella va a hablar". "No sé cuándo va a ser ese día de mañana, pero creo que también lo necesita. Todo el mundo está hablando y ella es la persona que puede aclarar las dudas y ella las quiere resolver", ha señalado la exconcursante de "Supervivientes" durante la premiere de "Serrines". "Gabriela lo necesita y nos lo debe para que podamos entenderla y entendáis el resto de la gente lo que ha sucedido. Va a ser un desahogo para ella explicarse tranquilamente y explicar todo lo que está pasando", ha revelado Raquel sobre las intenciones de la modelo.

Raquel Arias ejerce de 'portavoz' de Gabriela Guillén y desvela si hablará o no sobre Bertín Osborne EUROPAPRESS

La colaboradora de "Así es la vida" se ha convertido en la escudera mediática de Gabriela Guillén y no ha dudado en sacar las garras por la fisioterapeuta cuando ha sido atacada. Por eso mismo, a Raquel Arias "no le han gustado nada" las últimas declaraciones de Bertín para la revista "¡Hola!", aunque como ella misma ha reconocido, ve "respetable que cada uno hable lo que quiera hablar". "Otra cosa es que se comparta o no. Yo no comparto sus palabras", sentencia sobre el asunto.

Lo más importante para Gabriela Guillén en estos momentos es la "protección de su bebé", como ha reiterado su amiga Raquel. La modelo solo quiere disfrutar de su recién estrenada maternidad alejada del foco mediático y está convencida que el tiempo pondrá las cosas en su lugar. "Cuando se vayan arreglando las cosas se verán las cosas de otra manera", ha finalizado Raquel Arias sobre la situación en la que se encuentra la fisioterapeuta.