Gabriela Guillén, sobrepasada por la situación, lanza un comunicado oficial: "Como madre estoy obligada a velar por la intimidad de mi hijo"

Gabriela Guillén no puede más y ha decidido tomar cartas en el asunto después del nacimiento de su primer hijo. Desde que dio a luz, la modelo se encuentra en el ojo del huracán mediático a raíz de la última entrevista que concedió Bertín Osborne para la revista "¡Hola!", en la que dejó bien claro que no quería ser padre ni iba a ejercer de ello. "A mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente (...) No quiero ser padre", declaró el artista en el anterior medio citado.

Primeras imágenes de Gabriela Guillén junto a su hijo y su madre Gtres

Sobrepasada por la situación, Gabriela Guillén ha emitido un comunicado oficial a los medios de comunicación con el fin de dejar de estar en el centro de la palestra y poder disfrutar de su maternidad alejada del foco, sin presión mediática.

Comunicado íntegro de Gabriela Guillén

"Desde el pasado 2 de enero de este año, tras darse a conocer la noticia de mi recién nacido, se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre mí y llevado a cabo un seguimiento exhaustivo de algunos medios y paparazzi a mi madre con intromisión en su vida personal y, por tanto, privada.

Ello, nos ha obligado a alterar nuestra rutina diaria con el único fin de proteger a mi bebé y a nuestra familia.

Siempre, he respetado la actividad de los medios de comunicación y su derecho a la información, siendo plenamente consciente del papel fundamental que desempeñan en nuestra sociedad.

No obstante, en los últimos días se han producido injerencias que traspasan los límites de lo soportable y de la legalidad. Ante tales circunstancias, me veo en la precisión de hacer este comunicado, rogándoles a todos el debido respeto para mi entorno familiar y mi propia persona y mi hijo, significándoles que, en caso contrario, sintiéndolo mucho pues no es mi deseo, me veré obligada a hacer uso de cuantas medidas la Ley me otorga con el fin de restablecer los derechos a la intimidad de mi entorno familiar y los propios de mi hijo que, como madre, estoy obligada a velar por ellos.

Esperando de vuestra colaboración sepáis comprenderme".