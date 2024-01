Primeras imágenes de Gabriela Guillén junto a su hijo y su madre

Gabriela Guillén ha comenzado este 2024 dando la bienvenida a su primer hijo, el bebé fruto de la relación de tipo pasional que mantenía con Bertín Osborne. Lo que debería ser un momento feliz se ha visto empañado por su enfrentamiento con el presentador y las duras afirmaciones de este, que reniega públicamente del recién nacido.

Además, el parto no fue nada fácil y Guillén llegó a temer que algo pudiera salir mal, tal y como ella misma explicó ante los medios: "Mi hijo y yo casi morimos, no quiero ni recordarlo, mi madre lo pasó fatal, ella también se puso muy mal. Al bebé se le enredó el cordón umbilical y yo perdí el conocimiento del dolor. Me dio una arritmia y un desgarro".

Por fortuna, Gabriela Guillén ya está algo recuperada y ha aprovechado sus fuerzas para dar uno de sus primeros paseos junto a su bebé y su madre, que ha venido desde Paraguay para brindarle todo el apoyo que le ha negado Bertín Osborne.

Estas son las primeras imágenes en las que la modelo aparece junto a su hijo, a quien lleva en brazos y bajo su abrigo, para protegerle de las frías temperaturas que el pasado fin de semana congelaron Madrid.

Gabriela Guillén con su madre y su hijo en Madrid Gtres

Guillén, su madre y su hijo disfrutaron de la mañana del domingo y atendieron la misa de la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora, un templo que se encuentra cerca de su casa en la capital. La paraguaya es muy creyente y se ha refugiado en la fe y en el amor a su babé para seguir adelante a pesar de la adversidad. Después, entraron a una farmacia, seguramente a comprar medicamentos que Gabriela o su hijo necesitan tras el traumático parto.

En lo relativo a Bertín Osborne, Guillén ni siquiera puede escuchar su nombre y advierte a la prensa con que "no me habléis de esa persona", y lamenta la presión mediática que no ha cesado ni después del parto: "De verdad, ya no puedo más, solamente quiero criar a mi hijo en paz, por Dios".

Lo cierto es que los gestos del propio presentador tampoco ayudan a apaciguar la situación. Osborne protagonizó la portada de la revista “¡Hola!”, donde se publicó un extenso reportaje en el que no dejaba muy bien parada a Guillén ni a su propio hijo. "He decidido que no quiero ser padre", aseveró poco antes de confirmar que se someterá a una prueba de ADN para confirmar que el recién nacido lleva su sangre.