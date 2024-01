Gabriela Guillén tras dar a luz lejos de Bertín Osborne: “Mi hijo y yo casi morimos”

A Bertín Osborne los Reyes Magos se le han adelantado y ha sido este martes 2 de enero cuando ha nacido su sexto hijo, el primer en común con Gabriela Guillén. Su noviazgo ha sido fugaz y controvertido y a la espera de que naciese su vástago se han tirado los trastos a la cabeza en los medios de comunicación y blindando sus intereses judicialmente. Sin embargo, la situación no ha mejorado nada ahora que el pequeño ya ha llegado. El presentador ha concedido una entrevista en exclusiva para ‘Hola’ asegurando que ha decidido que “no quiero ser padre. No voy a ser padre”. Si las pruebas de ADN determinan que es el progenitor, asegura que ayudará, pero se mantiene firme en que “no voy a ejercer de padre”. A la vez, la madre del retoño trata de superar el susto que se llevó durante el parto, cuando creyó que tanto ella como su hijo iban a perder la vida.

Las declaraciones de Bertín Osborne vuelven a ser incendiarias. Son muchos los que se han animado a criticarle por su decisión de procrear y no responsabilizarse. Pero más críticos se han mostrado cuando han conocido la historia que hay tras la llegada al mundo de su último hijo. Gabriela Guillén ha preferido huir de la atención mediática, no pronunciarse sobre la llegada de su niño. Pero sí lo ha hecho una de sus amigas más íntimas que, a través de Antonio Rossi en ‘Vamos a ver’, ha detallado las dificultades que se presentaron durante el alumbramiento y cómo están siendo los instantes entre madre e hijo.

“Mi hijo y yo casi morimos, no quiero ni recordarlo”, son palabras que dijo Gabriela Guillén a una de sus mejores amigas, que se lo ha trasmitido al periodista de Telecinco. Tal y como ha desvelado en la mañana de este miércoles, la modelo perdió el conocimiento mientras estaba dando a luz, lo que supone un riesgo para la madre y también para el pequeño. Pero él tenía ya sus propios problemas, pues “al bebé se le enredó el cordón umbilical en el cuello. También le dieron arritmias”, detallaba el periodista a través de fuentes cercanas de la ex de Bertín Osborne.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

Más tarde, en ‘Así es la vida’, ha sido Raquel Arias, también amiga de Gabriela Guillén, quien ha confirmado los problemas comentados en el parto. “Fue un parto bastante doloroso. Tiene molestias, bastantes sangrados”, dejando claro cómo la experiencia ha sido muy traumática para la exnovia del cantante, que no se encuentra recuperándose del duro trance. Es por eso que permanece centrada en reponer fuerzas, cuidar de su bebé y tratar de hacer oídos sordos a lo dicho por Bertín Osborne y publicado un día después de nacer su hijo. No se hará cargo de él como padre, aunque si el ADN lo confirma sí que ayudará a que no le falte de nada. Al menos ese ha sido su compromiso mediante exclusiva, pues parece imposible que acerque posiciones con su ex, aunque sea para ver cómo está tras el duro parto al que se ha enfrentado.