Alejandra Osborne, muy tajante, rompe su silencio y da la cara por Bertín tras los últimos movimientos de Gabriela Guillén

Gabriela Guillén está atravesando por uno de sus momentos más complicados tras el nacimiento de su primer hijo. Desde que dio a luz hace una semana, la modelo se encuentra en el ojo del huracán mediático tras la durísima exclusiva de Bertín Osborne en "¡Hola!" del pasado miércoles, en la que dejó bien claro que no quería ser padre. "A mí no me toca ser padre otra vez. Yo he decidido que no quiero ser padre. No voy a ser padre. Ella dijo que le daba igual, que lo iba a tener igualmente (...) No quiero ser padre", declaró el presentador sobre el delicado asunto.

Tras estas incendiarias declaraciones, la modelo explotó ante las cámaras que se agolpaban en la puerta de su domicilio. "No voy a hablar más, ¿vale? No podéis estar aquí 24 horas, que ni puedo salir al médico ni hacer nada. Yo lo siento muchísimo, he respetado, he sido muy cordial con vosotros, y lo que no puedo permitir es esto, que es un acoso", expresó Gabriela, sobrepasada por la situación. "Necesito estar tranquila. Si queréis que os conteste, no me habléis de esa persona", sentenció la empresaria.

La tensión entre Gabriela y Bertín aumenta por momentos y parece ser que la modelo no quiere saber absolutamente nada del artista. Tanto es así que Raquel Arias, amiga de la fisioterapeuta, ha desvelado que la joven no ha contestado a un mensaje que le escribió el presentador tras dar a luz. Las últimas informaciones sobre el asunto apuntan a que Gabriela no va a someter a su hijo a las pruebas de paternidad para demostrar que el niño es del cantante y piensa criarlo en solitario, sin ningún tipo de ayuda económica.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén posan para la portada de Lecturas Lecturas

Después de días en silencio y tras los últimos movimientos de Gabriela y de Bertín, Alejandra Osborne ha decidido dar un paso al frente y romper su silencio, dando la cara por su padre. "Puede haber hermano, pues sí, puede haber puede haber. Todavía no se sabe", ha comenzado diciendo la empresaria tras el nacimiento del bebé. Sobre cómo está el presentador, la joven ha desvelado que "pues mi padre, el pobre con COVID en la cama. La verdad es que ha estado regular, ¿eh? Pero bueno...", dejando bien claro que ella no tiene "nada que decir" sobre el nacimiento del pequeño. Eso sí, no ha dudado en defender a su progenitor, asegurado que "Gabriela tomó su decisión en su momento, mi padre tomó la suya en su momento, que Gabriela supo desde el primer momento". "Y ya lo que piense yo, lo que pienses tú y lo que piense el resto, es que da exactamente igual, porque es una cosa entre ellos dos. Es una cosa que hablaron los dos, entonces, lo sabían los dos desde el principio. Yo ya no me meto más porque yo no tengo que pensar nada, tú no tienes que pensar nada, nadie tiene que pensar nada. Que hablen entre ellos, yo no tengo nada más que decir", ha sentenciado sobre el asunto.

Parece ser que esta situación ha provocado sentimientos encontrados a Alejandra Osborne, admitiendo que "no sabe" si ejercería de hermana del pequeño. Como ella misma ha confesado, "todo es un poco extraño": "No lo he pensado mucho, no estoy para pensar mucho ahora mismo y de verdad que no sé que me dice el corazón. No sé que decirte". "Todo es un poco extraño, ya te digo. Pero qué bueno que no sé qué pasará en un futuro, nunca se sabe", ha asegurado la joven. Aún así, la hija de Bertín le desea a Gabriela y al bebé "Que todo esté bien, que estén los dos bien". "Cuando se hagan las pruebas pues ya se verá, ¿vale?", ha expresado la empresaria, no cerrando del todo la puerta a una futura relación con el pequeño.