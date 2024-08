El genial zasca de la madre de Kiko Jiménez a Maite Galdeano por eclipsar a Sofía Suescun

La polémica expulsión de Maite Galdeano sigue generando titulares. Y es que esta vez no le han echado de ningún reality, sino de su propia casa, la que compartía junto a su hija, Sofía Suescun. Su enfrentamiento con Kiko Jiménez, a quien ha acusado de querer distanciarle de su hija y de ser el culpable de todos sus males, se ha saldado con su nominación directa y expulsión de sus vidas. Una decisión muy dura que la influencer ya ha explicado, poniendo el foco en los “celos tóxicos” de su madre. Algo que quedaría probado también en las propias palabras de la ex conductora de autobuses de Pamplona, que en uno de sus brotes de desesperación, siendo un mar de lágrimas, suplicaba el perdón de su hija y se quejaba de su yerno: “A él le pica que es mi niña. Es mía y eso a él le mata. Es mía, es mía, yo la he parido y es mi hija. No es de él y eso a él le repatea”. Unas palabras que ha tenido respuesta por parte de su consuegra.

La madre de Kiko Jiménez suele aparecer en primera línea de fuego cuando su vástago se enfrenta a problemas mediáticos. Siempre que se encuentra en un atolladero o la opinión pública se ceba con él, la madre aparece en su defensa. Esta vez no iba a ser diferente, posicionándose como enemiga de Maite Galdeano por las feas palabras que le ha dedicado a su hijo en público, entre insultos y reproches: “Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti y aunque estén contigo, no te pertenecen”, escribía Carmen, haciendo suyas unas palabras del poeta Khalil Gibran.

No terminan aquí, pues Carmen continúa su escrito en defensa de su hijo y en contra de lo dicho por su consuegra: “Puedes darles amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede, ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual, tus hijos como flechas vivas son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad”, destacaba en su reflexión. Unas sabias palabras con las que trata hacer entender a Maite Galdeano que no está obrando bien con su hija, al vivir a su sombra y sin dejarla despegar y cometer sus propios errores, si es que al final su romance con Kiko Jiménez es uno de ellos, como así denuncia ahora, alertando incluso de lo que sucedió en el pasado con Gloria Camila o también lo que sufrió Rocío Carrasco en su día con Antonio David Flores. Ella los equipara y no teme equivocarse.

Esta defensa de la madre de Kiko Jiménez llega horas después de las desconsoladas lágrimas de Maite Galdeano, suplicando el perdón de Sofía Suescun, aunque continuando sus ataques contra su yerno. “Sofía, por favor, perdóname. No puede vivir sola. Solo quiero estar con los gatitos, barrer la casa y hacer la comida. Lo que hacía yo, Sofía”, decía en ‘TardeAR’, a la vez que se ofrecía a soportar lo que quieran con tal de poder volver a casa con ellos: “A hacer lo que queráis, a que me piséis la cabeza, de verdad. Solo quiero estar con mis perros y mis gatos”. Eso sí, mientras rebajaba la tensión por un lado, la acrecentaba por el otro, al decir que Kiko es el auténtico mal en su hogar, que tiene manipulada a su hija y que ha logrado separarlas, como así llevaría tiempo intentándolo.