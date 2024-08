Maite Galdeano contraataca y muestra las heridas de su grave altercado con Kiko Jiménez y Sofía Suescun

En pocas horas se ha convertido en uno de los temas más candentes de la crónica social de este verano. El tándem irrompible que parecían formar Sofía Suescun y su madre, Maite Galdeano, ha terminado estallando en mil pedazos con Kiko Jiménez, novio de la influencer, como detonante.

Tal y como Galdeano ha relatado en sus redes sociales, este jueves 14 se presentó en la casa de su hija en la que vivía para recoger sus cosas y marcharse a otro apartamento que tiene en propiedad en la playa, pero se encontró con que se habían cambiado todas las cerraduras de la vivienda.

Galdeano se dispuso a saltar la enorme valla que limita la propiedad de Suescun con el espacio público, pero se hirió y provocó una gran “raja” que ha tenido que tratar con una enorme gasa. La de Pamplona asegura que el altercado fue tan grave que incluso se personó la Guardia Civil, cuyos agentes le recordaron que tenía derecho a acceder a la vivienda porque está empadronada allí.

Maite Galdeano muestra la herida que se hizo al saltar la valla de casa de su hija Redes sociales

Aun así, Galdeano se ha marchado de la casa que hasta ahora era su hogar y parece haber cortado todos los lazos con su hija y su yerno, al que acusa de maltratar psicológicamente a Suescun. Bajo su punto de vista, Sofía está alienada y es incapaz de ver que sufre la manipulación de su pareja, al que compara con “el ser” Antonio David Flores, exmarido de Rocío Carrasco.

Por su parte, Suescun ha roto su silencio a través de un comunicado con el que no solo niega las acusaciones que su madre ha vertido contra su novio, sino que asegura lo que muchos venían intuyendo desde hacía tiempo, que su madre sufre algún tipo de trastorno mental.

“Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema, pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo. No sé ni por dónde empezar. Son muchísimos años de sufrimiento. He soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre, basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites.

Este último mes he estado desconectada en un mundo irreal (SV All Stars), donde he sido muy feliz sin vivir la gran pesadilla que llevo tantísimo tiempo arrastrando en mi casa. Ni falta hace decir que todas las barbaridades que se están diciendo son absolutamente falsas.

Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero, por más que lo he intentado, siempre me encuentro con una negativa por su parte. Necesito tiempo para gestionar esta situación, pero hay algo que tengo muy claro y es que, ante todo, voy a priorizar mi felicidad y tranquilidad. Espero que me entendáis”, reza el comunicado que Suescun ha compartido en sus redes sociales.

Maite Galdeano y Sofía Suescun Instagram

Por su parte, Galdeano asegura poseer informes médicos que avalan que “soy una persona supernormal y bastante fuerte de mente” y amenaza con “denunciar a saco” a todo el que diga lo contrario.

Habla Kiko Jiménez

El jienense acusado de maltratar a Suescun también ha roto su silencio en el programa “Fiesta”. Kiko Jiménez se ha mostrado visiblemente afectado al recordar el origen del conflicto, un mensaje muy hiriente que Galdeano le hizo llegar. Por lo visto, Sofía no dudó en brindar su apoyo a su pareja, lo que habría desencadenado “un brote de celos” de su madre.

Kiko Jiménez arremete contra Maite Galdeano: "No se puede dar credibilidad a alguien que no está bien" Europa Press

“No he echado a nadie de casa. Tengo mi casa y no vivo con Sofía. Siempre he respetado la relación entre madre e hija. Ella tiene un brote de celos y no quiere a nadie que se acerque a su hija. En ese brote dice barbaridades que duelen porque yo también tengo madre”, ha comentado Jiménez entre lágrimas, dejando también entrever que él y Sofía están estudiando emprender acciones legales contra Maite.