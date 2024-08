Maite Galdeano, rota, suplica el perdón a Sofía Suescun mientras ataca a Kiko Jiménez

Lo que parecía una familia unida, ha terminado resquebrajándose con el mundo como testigo. Sofía Suescun ha montado un imperio como concursante de realities y como influencer, pero aun así ha continuado bajo la protección de su madre, Maite Galdeano, con la que compartía casa. Sin embargo, la cordialidad ha estallado por los aires, después de que la madre denunciase públicamente que su hija la había echado de su casa y no tenía dónde ir. La influencer tuvo que dar la cara y explicar los motivos por los que ha decidido decir basta, señalando los “celos tóxicos” de su madre, que le hace la vida imposible y ha fijado su inquina ahora contra Kiko Jiménez. Después de reproches cruzados y de declararse la guerra públicamente, ahora Maite, autodenominada “elegida de Dios”, suplica a su hija el perdón, convertida en un mar de desesperadas lágrimas.

Maite Galdeano y su hija Sofía Suescun Instagram

Después de dos semanas distanciadas y enfrentadas, Maite Galdeano ha llegado al límite, tratando de hacerle ver a su hija que “estoy fatal, estoy fatal”. Lo hace concediendo una entrevista a ‘TardeAR’, donde muestra su desesperación ante la idea de tener que vivir alejada de su hija y saber que ha cruzado la línea y ha terminado por colmar el vaso: “Sofía, por favor, perdóname. No puedo vivir sola”, llora desconsolada la también influencer, que pide una oportunidad a su hija para volver a casa y continuar con su tranquila rutina: “Solo quiero estar con los gatitos, barrer la casa y hacer la comida. Lo que hacía yo, Sofía”, suplica.

Maite Galdeano no llega a comprender cómo ha llegado a tan complicada situación con su hija. Aunque ya ha culpado antes a su yerno, Kiko Jiménez, de haberle robado su niña, lo cierto es que no sabe a ciencia cierta qué le ronda por la mente a su hija: “¿Qué te ha pasado en la cabeza? (…) ¿Pero esto qué es, Sofía? Le pido a Dios que te metas en la cabeza de Sofía y que le digas que me perdone. Que me acepte en casa como siempre, por favor, Que me levante le castigo”. Pese a todo, entona el mea culpa y acepta que no ha obrado bien y que su actitud ha sobrepasado los límites de lo permitido, por eso le promete que piensa cambiar lo que haga falta para recuperar su amor y conseguir su perdón: “Estoy dispuesta a hacer lo que quieras, a que me piséis la cabeza, de verdad. Solo quiero estar con mis perros y mis gatos”.

No obstante, a la vez que pide el perdón de Sofía Suescun, vuelve a arremeter contra Kiko Jiménez, a quien culpa de ser el responsable de que su hija se haya alejado de ella: “A él le pica que es mi niña. Es mía y eso a él le mata. Es mía, es mía, yo la he parido y es mi hija. No es de él y eso a él le repatea”, repetía su inquina hacia su yerno, confirmando con ello lo dicho por su hija en redes sociales. Sofía hablaba de cómo su madre ha traspasado límites con sus celos: “Ahora entenderéis mi desaparición por aquí estos últimos días. Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema, pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo”, se armaba de valor la influencer antes de desvelar su “sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables”, entre “celos tóxicos e irracionales”. Asegura que Maite Galdeano “no está bien y necesita ayuda urgente” y mientras esto sucede, se va a centrar en su propio autocuidado: “Necesito tiempo para gestionar esta situación, pero hay algo que tengo muy claro y es que, ante todo, voy a priorizar mi felicidad y tranquilidad. Espero que me entendáis”, se desahogaba en su cuenta de Instagram.