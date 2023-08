Genoveva Casanova da duros detalles de su embolia pulmonar con dos impactantes fotos

Este miércoles 2 de agosto, todos nos llevábamos las manos a la cabeza al conocer que Genoveva Casanova cerca había estado de perder la vida a consecuencia de una embolia pulmonar. Por fortuna, la rápida actuación de la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo le salvó la vida y pudieron tratarla a tiempo, pues las complicaciones de esta afección habían comenzado a ser peligrosas para su vida. Unos detalles de los que hemos sido conocedores más tarde, una vez que la socialité salió del Hospital universitario de Moncloa, en Madrid, donde había permanecido ingresada durante 8 agónicos días.

Genoveva Casanova Gtres

Pero ahora tenemos más información aún sobre su ingreso hospitalario. De hecho, incluso tenemos la primera imagen de su paso por la clínica en la que han logrado salvarle la vida. Y es que la propia Genoveva Casanova ha querido acercar su historia de superación a sus seguidores de las redes sociales para alertarles de que “esto le puede suceder a cualquiera” y que el suyo es tan solo un ejemplo más de lo aleatorio que puede resultar este problema médico, pues ella es una mujer sana, que no fuma, que realiza ejercicio de forma rutinario y cuida al máximo su alimentación. Y pese a todo no pudo esquivar este susto del que aún sigue recuperándose y del que le quedará una medicación crónica.

La que fuese la nuera perfecta de la duquesa de Alba prefirió mantener su paso por el hospital en secreto. Sin embargo, una vez que trascendió, no ha dudado en ningún momento en hablar sobre el tema para concienciar a todos de la necesidad de cuidarse. “2 fotos, una del día 21 (de julio), al día siguiente de ser ingresada en el hospital por un tromboembolismo pulmonar que me causó un infarto pulmonar, un derrame y daño en uno de los ventrículos del corazón… Y otra de esta mañana, saliendo a caminar al Retiro, 15 días después, ya en proceso de una larga recuperación”, escribía la protagonista junto a las dos instantáneas comparativas.

Genoveva Casanova Instagram

“No puedo expresar lo agradecida que estoy por tener la oportunidad de seguir aquí y de disfrutar de mis seres queridos un tiempo más”, añade la mexicana feliz por esta chance que la vida le ha regalado, tras un susto tan mayúsculo. No importa tanto el motivo que la ha llevado a preocuparse por su salud, sino más la lección que ha aprendido: “Covid o no (no estamos seguros de que esa haya sido la causa), he comprobado lo importante que es hacerse una analítica profunda y ver cómo estamos, por si las dudas… Así podemos prevenir problemas importantes. En mi caso habrían sido los Dimeros D, que reflejan la coagulación de la sangre. También he comprobado la importancia de llevar una vida sana, con una buena alimentación y ejercicio. Créanme. Sí hace la diferencia”, sentencia segura de que el mensaje que está dando puede ayudar a otros a sobrevivir a su propia afección pulmonar.

Genoveva Casanova Instagram

“Y, sobre todo, ha sido un buen recordatorio de la importancia de enfocar la vida en hacer felices a la gente que nos quiere. Eso es lo único importante en esta vida. No debemos desperdiciar ni un día. Cada uno es un regalo. Enjoy life. It’s no a rehearsal”, añade al listado de cosas que no deberíamos pasar por alto Genoveva Casanova, que aconseja en inglés que hay que “disfrutar de la vida. No es un ensayo”. Si no cuidamos el cuerpo y no valoramos nuestra propia y mágica existencia, estamos condenados a vivir sufriendo, con la falsa creencia de que todo mejorará por inercia. Hay que coger conciencia de lo bueno que nos rodea y exprimir la vida sacando el jugo a los momentos que se nos presentan en el camino.