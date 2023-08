Última hora de Genoveva Casanova: así vivió al detalle su embolia pulmonar y cómo está ahora

Genoveva Casanova ha sufrido la peor experiencia de su vida y también la más dolorosa, como así ha querido hacer llegar este miércoles a todos en boca de su amiga Patricia Cerezo, colaboradora de ‘Así es la vida’. La que fuese esposa de Cayetano Martínez de Irujo ha permanecido durante ocho días ingresada en un hospital de Madrid tras sufrir una embolia pulmonar, que después derivó a un infarto pulmonar que afectó también al corazón. Pero también se le formó un derrame, que de no haber acudido de urgencias al centro médico le habría ocasionado la muerte. Una información publicada por la revista ‘Hola’y que ha ampliado la exmujer de Ramón García desde el paltó en el que colabora.

Las primeras imágenes de Genoveva Casanova saliendo y entrando de su casa, realizando compras e incluso citándose con amigas han ofrecido cierta tranquilidad. Parece que todo se ha quedado en un susto, aunque deberá batallar contra él de por vida, pues el tratamiento es crónico. Así lo ha detallado su amiga, que contaba con su permiso para contar cómo fue su dura experiencia, pues considera justo alertar de que “esto le puede pasar a cualquiera”. Eso sí, añadiendo además que ahora “está mejor, está en casa, se está recuperando”.

Patricia Cerezo reconoce que fue “un susto terrible”. Ella se enteró entre el jueves y el viernes 20 y 21 de julio y las primeras informaciones que tuvo eran “muy preocupantes, muy grave”. Y es que nadie pensaría que esto le pudiese suceder a ella, “porque no fuma, es una mujer sana, joven, hace deporte, hace joya, boxea… no es genético, no tenía una enfermedad previa”. Pero su cuerpo ya le estaba dando avisos de que algo no estaba correctamente: “Empieza a tener dolores de espalda muy fuertes y como hace yoga, pensaba que era una contractura. Además, con el aliciente de que tenía que volar a Londres por la graduación de su hija Amina, que eso luego hemos sabido que podría haber sido más peligroso. En Londres comienza a tener dolores y ella hace sus estiramientos y sus posturas de yoga pensando que así se le iba a pasar”. Nada más lejos de la realidad, iba a ir a peor.

Genoveva Casanova Gtres

“Vuelve a Madrid y pasa una noche terrorífica. Había ido al fisio y el fisio no le hizo nada. Comenzó a tomar antiinflamatorios para ver si se le pasaba, pero de madrugada tiene que ir, acompañada de su tío, a urgencias”, continúa narrando la presentadora, que reconoce que su amiga le llegó a confesar que “a partir de ahí entra en una especie de pesadilla”. Aunque, también tuvo mucha suerte al acudir a tiempo al hospital y ponerse en manos profesionales: “Bueno, tiene la suerte, otra vez más, de tener a una doctora en urgencias que reacciona muy rápido e intuye que puede ser una embolia pulmonar. Le inyecta heparina, lo primero que le inyectaron fue morfina, porque el dolor era terrorífico. Dice que no ha pasado peor día en su vida y más dolor nunca. Quien haya sufrido algo así sabe lo que estoy hablando”.

Después, las horas de espera fueron angustiosas, hasta que llegó el diagnóstico: “Le hacen las pruebas y le confirman que ha sufrido un infarto pulmonar, además queda un poquito también dañado el corazón. Se queda ingresada en ese hospital para realizarse una serie de pruebas. Le han dado el alta el pasado viernes, se está recuperando, por supuesto, como lo hemos podido ver. Tiene que acudir a sus revisiones, seguir el tratamiento. Tiene suerte que lo está superando, que es joven, que es sana, que va a vivir de por vida con una enfermedad y una medicación crónica, pero que se puede evitar que le vuelva a ocurrir”, afirma positiva.

Genoveva Casanova larazon

Ahora la duda está en qué ha podido provocar que Genoveva Casanova, siendo tan sana y llevando una vida centrada en el deporte y la buena alimentación, ha podido sufrir una embolia pulmonar y un derrame. Se ha planteado la posibilidad de que haya jugado un papel decisivo el coronavirus: “No descarta que pueda ser una secuela del Covid, quizá dentro de diez años sabremos de las secuelas de esta enfermedad, las vacunas, pero no lo descartan por ser una persona tan sana que afecte a los pulmones”, desliza sin llegar a ser rotunda, pues aún es pronto para sentenciar.