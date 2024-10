Georgina Rodríguez, tortilla de patatas y gafas Chanel

Ella se declara "team cebolla". Georgina Rodríguez se ha puesto manos a la cocina para preparar una tortilla de patatas ante sus 64 millones de seguidores. La influencer ha mostrado sus dotes culinarios y su secreto para hacer una tortilla... y no morir en un mar de lágrimas.

Desde la cocina de su casa, Georgina comienza explicando cuáles son los ingredientes para el cocinado: huevos, patatas, cebolla, AOVE y sal. "Por aquí somos team cebolla", ha comenzado diciendo la influencer. Después, y tras pelar y trocear las patatas ha llegado el "Gioconsejo": para cortar cebolla en juliana y no llorar: "Os recomiendo que os pongáis gafas de sol". Lo que no especifica es si tienen que ser de la marca Chanel como ella utiliza, o si vale cualquiera que tengamos a mano. La realidad le daba la respuesta: "¡Vaya! ¡Ni unas gafas de Chanel lo evitan!", se lamentaba la pareja de Cristiano Ronaldo al comprobar que las lágrimas le corrían por el rostro.

Los comentarios han llenado las redes convirtiendo el último video de Georgina en Instagram en viral. "El momento más humilde de Gio: cortando cebolla con sus lentes de Chanel", destacaba una. "Me encanta todo de este vídeo!!! No tiene desperdicio. Tú sí sabes entretener a la gente de dentro y fuera de casa. La energía se lleva en la sangre, cariño! Se nace o no se nace. Cuál va a ser tu próxima receta? Deseanditooo", revelaba otra. "Yo también soy más de comer que de cocinar", revelaba una tercera tras ver a Georgina comiendo embutidos mientras demostraba sus dotes culinarias.