Última hora sobre el estado Jordi González: “Más grave de lo que os podéis imaginar”

La salud de Jordi González es un tema que preocupa mucho a aquellos que han seguido su éxito en televisión. También para los que les resulta extraño que haya desaparecido de la pequeña pantalla, a sabiendas de que anda preocupado por problemas médicos. Algo que él quería mantener en un discreto segundo plano, para que tan solo su trabajo hable por él. No obstante, es imposible mantener a límite la preocupación reinante y se pide cada vez más información para conocer su estado y asegurarse de que se encuentra bien.

“Estoy malito. Después de quince días de vacaciones, he cogido un trancazo. Estoy con dolor de espalda, dolor en la garganta, fiebre… la semana que viene en teoría estoy allí. Ayer empecé a sentirme mal… no sé qué me pasó ayer, me puse a llorar, a toser… suele pasar que cuando estás de vacaciones te pones malito”, reconocía el propio Jordi González hablaba así de su estado a principios de año. Desde entonces no ha vuelto a pisar un plató de televisión y no se hace mención pública sobre él en su propio programa.

La preocupante desaparición de Jordi González

El presentador catalán está desaparecido. Pocos son los que pasan por alto que en su programa de Televisión Española no aparece desde hace casi tres meses, dejando terreno libre a su compañera, Anne Igartiburu. Se supo que su condición médica le impedía tomar un vuelo de regreso a España, lo que emplazó su convalecencia en Colombia. Logró recuperarse lo suficiente como para volver a territorio patrio, donde fue ingresado en un hospital para recuperar la salud que aún continuaba maltrecha. Ahora hace lo propio desde su casa.

Jordi González durante el programa Collapse TV3

Desde ‘Informalia’ han hablado con su entorno más directo y desvelan que Jordi González ha estado “delicado”. Ya él mismo hablaba de su bache de salud, pero no se ha conocido el alcance real de su situación hasta ahora: “Ha estado mucho más grave de lo que podéis imaginar. Han sido varias las ocasiones en las que la situación fue bastante crítica. En Colombia ingresó en un hospital a los pocos días de llegar porque empezó a encontrarse muy mal y ha estado ingresado hasta que la situación mejoró. A finales de marzo, los facultativos decidieron que ya podía volar”, desvelan.

“Primero tuvo que pasar por otro centro médico y, cuando se aseguraron de que ya estaba en condiciones de volver a casa para finalizar la recuperación, le dieron el alta”, mantienen al citado medio cómo ha sido la recuperación de Jordi González. Lenta, tediosa y cargado de momentos complicados. Ahora está bajo cuidado de especialistas en su propio domicilio, como pueden ser fisioterapeutas. No tanto de amigos, a los que prefiere mantener lejos hasta que logre recuperarse del todo su mal: “Tampoco tiene muchas ganas de ver a mucha gente, al menos antes de ponerse del todo bien. Él lo que quiere es estar fuerte cuanto antes para volver al programa que presenta en Televisión Española. No os podéis imaginar las ganas que tiene de poder volver a trabajar”, añaden.