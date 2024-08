Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, suspensos en un test de compatibilidad: su desastroso resultado

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez conforman una de las parejas más mediáticas del mundo. Ambos triunfan en sus respectivas profesiones y acumulan millones de seguidores en redes. Son jóvenes y guapos, han formado una familia idílica y triunfan allá donde van.

Ahora, el jugador de fútbol se ha abierto un canal de Youtube y, en menos de 24 horas, tiene más de 16.300.000 millones de suscriptores y 19 vídeos que están dando mucho que hablar y, en concreto, el que protagoniza junto a Georgina Rodríguez, su pareja desde hace ocho años.

Ambos se han sometido a un test básico de compatibilidad y han demostrado ante las cámaras que no se conocen muy bien. En el video, Cristiano le pregunta a Georgina algunas cuestiones como cuál es su color favorito o la fecha en la que comenzaron a salir. La influencer, contra todo pronóstico y para sorpresa de todos, ha fallado en la mayoría de preguntas.

Según la de Jaca, el color favorito de Cristiano el verde o el rojo y el futbolista, atónito, no ha dudado en responderle de lo más extrañado que es el blanco. "Chica, mira mis zapatillas, ¿qué color traigo siempre? Es el blanco, querida, tú lo sabes", expresaba el portugués.

Por el contrario, Cristiano no sabe cuál es la canción favorita de Georgina. Según el deportista, es el "último videoclip que ha grabado" mientras la influencer le ha corregido, desvelando que es el tema "Miúda" de Nelson Freitas. Una de las preguntas que más revuelo ha generado ha sido la fecha en la que comenzaron a salir. Según el futbolista tiene claro que fue el 5 de junio mientras que la celebritie asegura que fue en verano de 2016.

Tras el desastroso resultado del test, Cristiano Ronaldo no ha dudado en bromear sobre el asunto, de lo más sorprendido por no haber acertado en las preguntas más básicas después de 8 años de relación: "No me conoce nada esta chica, ¿quién es esta chica?" En cuestión de horas, el vídeo acumula más de 12 millones de visualizaciones y está dando mucho de qué hablar.