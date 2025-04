Carmen Borrego suplica a Alejandra Rubio que no le haga más daño con su hijo

Truena el cuerno de guerra en el clan Campos. Alejandra Rubio y José María Almoguera están a la gresca en los platós de televisión, aunque ninguno dice tener ningún problema con el otro. Simplemente se lanzan pullitas y no se hablan en privado para aclarar sus diferencias. Esto está generando un problema cada vez mayor, pues día a día se responden en sus respectivos programas, nutriendo de contenido a Telecinco con una nueva trifulca familiar. Eso sí, a costa del sufrimiento de sus madres, que tratan de restar importancia a lo que el público ve.

Así ha sucedido ahora con Carmen Borrego, que se ha enfrentado a un vídeo en ‘Vamos a ver’ en el que se resumen todos los capítulos del último rifirrafe de su hijo y su sobrina. La hija de Terelu Campos ha llevado muy mal que le comparasen con su primo en el plató en el que trabaja, de ahí que terminase estallando. Decían que él era el más simpático de la familia y a ella no le gustó nada, lo que hizo que le acusase de vender exclusivas, hablar mal a espaldas de otros y estar aún fresco ante las cámaras, pues ella ya se ha hartado. ¿Qué opina su tía?

Carmen Borrego pone paz entre tanta guerra

Tanto Alejandra Rubio como José María Almoguera ya han dejado claro que han hablado en privado sobre lo sucedido. Se han dado las explicaciones necesarias, se ha pedido perdón y se ha firmado una tregua para no subir el nivel de sus ataques y reproches en público. Algo que celebra Carmen Borrego desde el plató de Telecinco donde se libraron algunas de estas batallas: “Si Alejandra ya lo ha zanjado, yo estoy encantada de que este tema se zanje, porque yo no quiero ni medio problema, no tengo problemas con Alejandra, gracias a Dios ya no tengo problemas con mi hijo”.

Dicho esto, Carmen Borrego ha querido llamar a la cordura a su familia y pedirles que midan muy bien sus palabras. Les ha costado mucho encontrar cierta paz y necesita disfrutar de una temporadita de tregua: “Creo que el total que se pone cuando José dice que todos nos dedicamos a lo mismo, es que nos dedicamos a estar colaborando en televisión, no habla de las exclusivas y las no exclusivas”, defiende. Y es que este punto le sentó mal a Alejandra Rubio, que solo ha vendido la exclusiva de su embarazo y le parece injusto que le metan en el mismo saco que al resto del clan.

Carmen continúa: “Yo creo que si José y yo hemos llegado a un entendimiento, hemos conseguido superarlo y, sobre todo, hemos conseguido perdonarlos, creo y necesito desde aquí decirme a mi familia que por favor apoye esto y no vuelva a sacar todo”. Además, despeja una vez más lo que considera que es una “leyenda urbana”, de que se lleva mal con su sobrina Alejandra Rubio. Carmen Borrego sentencia de nuevo: “Vamos a ver, yo no tengo ningún problema con mi sobrina. Es absolutamente mentira que yo hable mal fuera y que ponga otra cara dentro, que venga aquí la persona a la que yo le he hablado mal”.