Manu Sánchez sobre su lucha contra el cáncer: "Mi metástasis no termina de desaparecer, tengo otra cirugía a la vista"

La vida de Manu Sánchez dio un giro inesperado en abril de 2023, cuando los médicos le diagnosticaron cáncer testicular con metástasis en los ganglios. Desde ese momento, el reconocido humorista ha vivido un sinfín de desafíos, entre ellos varias intervenciones quirúrgicas, incluyendo una operación de más de 13 horas en noviembre del mismo año. A pesar de los momentos difíciles, Sánchez ha compartido su experiencia con el público, utilizando su plataforma para documentar su lucha y mantener una actitud positiva.

En una reciente entrevista con la revista "Semana", el cómico ha sido claro sobre su situación actual: "Mi metástasis no termina de desaparecer. Tengo otra cirugía a la vista y no sé cuántas más me quedan", confesó. A pesar de la incertidumbre, Sánchez se muestra esperanzado, y adelanta que la próxima operación, prevista para junio o septiembre, podría ser la última. "Si esto es cierto, ya podré poner fecha a la boda con Lorena", añadió, haciendo referencia a su prometida, con quien tiene dos hijos.

Historia de amor con Lorena

Sánchez lleva una relación sólida con Lorena desde hace varios años, y su historia de amor ha sido un pilar fundamental en su vida, especialmente desde que fue diagnosticado. La pareja tiene dos hijos en común: Manuel, nacido en 2019, y Leonor, quien vino al mundo en abril de 2023, justo después de que Manu recibiera su diagnóstico. El humorista ha compartido con sus seguidores que, cuando la situación se estabilice, finalmente podrán fijar una fecha para su boda, aunque todavía está por decidir si celebrarán el evento en Sevilla o en Marbella.

Lorena Sánchez y Manu Sánchez Kiko Hurtado

Durante la charla, Manu también recordó cómo, antes de someterse a su primera operación de alto riesgo, decidió organizar su vida personal y profesional. "Llevo seis operaciones, pero dos eran tan graves que no sabíamos cómo iban a salir. Así que antes de la primera quise dejar todo arreglado y ordenado", contó, revelando que acudió al notario para asegurar el futuro de su familia.

A pesar de los obstáculos personales, los últimos dos años también le han traído reconocimientos profesionales. Sánchez recibió la Medalla de Andalucía y el Premio Iris al mejor presentador de televisión autonómica. Además, su show "Entregamos" está siendo un éxito en ventas, y su carrera sigue avanzando. El humorista continuará con sus presentaciones, siendo la próxima cita en Córdoba el 12 de junio.