Gloria Camila se convierte en un apoyo para Michu tras perder al niño que esperaba con José Fernando

María Rodríguez, más conocida como Michu, no está pasando por su mejor momento. Tan solo dos meses después de dar a conocer la noticia de que daría un segundo nieto a José Ortega Cano, ha tenido que anunciar con mucho dolor que había tenido que abortar: “Era o un hermano para Rocío o que mi hija se quedara sola, sin madre”, explicaba en una entrevista exclusiva para la revista “Semana”.

Este no ha sido el único varapalo que sufrió la ex pareja de José Fernando Ortega. En el cumpleaños de José Ortega Cano, se vio a la pareja dándose una nueva oportunidad, pero las imágenes que salieron a la luz de José con otra mujer terminaron por dinamitar la relación. No fue la única polémica que surgió, pues Gloria Camila intercambió una serie de fuertes acusaciones en las que asestaba el golpe definitivo a la que había sido su cuñada. Sin embargo, la triste noticia de la pérdida del bebé que esperaba ha fomentado un acercamiento entre Gloria Camila y Michu: “Las cosas están mejor porque, además, me ayuda mucho con Rocío, que adora a su tía, y al final Gloria es la que equilibra todo, porque como yo no quiero hablar con José, al final hablo con Gloria. Creo que hemos tendido puentes y quiero tener una relación sana con ella”, mantiene en su entrevista a la citada revista.

“He estado con ella este fin de semana y hemos podido hablar y aclarar algunas cosas. He tenido su apoyo, desde luego, porque ella ha entendido perfectamente la situación”, ha seguido relatando Michu sobre su situación actual.

Este nuevo apoyo supone para la ex de José Fernando un respiro ante la dramática situación a la que ha tenido que hacer frente: “Después de los problemas de mi primer embarazo, no tenía elección. Estaba muy débil, con anemia y transfusiones casi desde el principio. La decisión fue mía, claro, pero lo he pasado mal”. Prosigue explicando que lo peor de todo ha sido contarle la situación a su hija: “Para empezar yo no le quería decir lo del embarazo y fue José quien se lo dijo, aunque yo pensaba que era precipitado. Tuve que explicarle que, aunque estaba en la barriguita de mamá, podía haber problemas y lo entendió”. Añade con un gran dolor: “Mi niña es muy lista, me ha visto llorar, sin fuera ni para salir de la cama, muy baja de ánimo... Fue duro, pero al final tuve que contarle que su hermanito se había ido al cielo”.