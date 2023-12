Gloria Camila gasta una inocentada y se vuelve en su contra: "Con esas cosas no se juega"

Al igual que muchos celebrities, Gloria Camila también se animó a gastar una inocentada en su perfil de Instagram a todos sus seguidores. La hija de Ortega Cano anunció a través de un post que estaba embarazada de su primer hijo en común junto a su novio David, terminando en el escrito que era una broma por el Día de los Inocentes.

Quien no llegó a leer hasta el final creyó que la joven y su pareja realmente iban a ser padres y la noticia generó muchísima controversia entre los cibernautas. De hecho, incluso su prima Rosario Mohedano o la televisiva Patricia Steisy felicitaron a la pareja por la buena noticia en el post. Antes de terminar el día, Gloria Camila volvió a desmentir su embarazo a través de un story de Instagram, reiterando que se trataba de una inocentada por el 28 de diciembre.

Gloria Camila desmiente que está embarazada Instagram

Pero parece ser que esta broma no ha sentado muy bien a mucha gente y ha recibido multitud de críticas. Algunos de sus followers no han dudado en escribir a la joven que con "con esas cosas no se juega". "Que haya este tipo de comentarios públicos cuando hay personas que no pueden ser madre...", "de vergüenza" o "qué bajo has caído", han sido algunos de los tantos mensajes que ha recibido Gloria Camila tras su broma.

Gloria Camila responde a una hater tras su inocentada Instagram

Cansada de los haters, la hija de Ortega Cano ha decidido compartir uno de los tantos mensajes privados que ha recibido por parte de una usuaria de esta red social. "Eres una sinvergüenza. Hay mujeres que están luchando día a día por conseguir ser mamá y no pueden y tú jugando con el tema", le escribe una de sus followers. Tras esto, la joven no ha dudado en defenderse y compartir su respuesta. "No os creáis que tenéis derecho alguno a faltarme el respeto. Ha sido una broma por el Día de los Inocentes. La diferencia que lo hago yo. Ya está bien de culpar a los demás de los problemas del resto. Ojalá 2024 con menos hate y más humor", sentencia Gloria Camila.