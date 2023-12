Chayo Mohedano toma medidas legales tras la filtración de un vídeo íntimo en redes sociales

Rosario Mohedano ha denunciado en la Guardia Civil y la Policía Nacional la filtración y difusión de un vídeo suyo de carácter sexual en redes sociales, contenido que pertenece a Only Fans, una plataforma privada a la que solo se puede acceder pagando. La hija de Rosa Benito, después de este ataque contra su intimidad, ha decidido anunciar desde su perfil de Twitter que ha tomado medidas legales hacia todos aquellos que han comentado, guardado y difundido el contenido.

"Atención: Se está difundiendo un vídeo privado en esta red social. Denunciado en @policia @guardiacivil. Tengo capturas de todos y todas las que han difundido, comentado y guardado dicho vídeo", ha escrito Rosario Mohedano junto a las correspondientes denuncias, donde se puede ver el sello de la Comandancia de la Guardia Civil de Brunete (Madrid). Además, ha compartido fotografías de todos los usuarios que se han hecho eco del vídeo y han comentado sobre él en Twitter, exponiéndolos públicamente.

No es la primera vez que Rosario Mohedano es víctima de algún ataque contra su intimidad y vuelve a convertirse en viral por un vídeo suyo que se ha difundido sin su consentimiento. Hace justo un año por estas fechas, la prima de Rocío Carrasco ya pasó por lo mismo. "Qué dolor, porque estando en Nueva York preparando algo tan importante para mí que salgan con esto... Lo voy a poner en denuncia porque es un delito, aunque soy consciente de que se ha borrado. Yo me hice una página y en junio dejé de publicar cosas porque había fotos que se estaban moviendo por varias plataformas... Eso lo puse en conocimiento de la policía porque no se puede hacer eso que están haciendo, y menos para intentar hacerme daño", escribió la cantante en ese momento sobre lo ocurrido.

Tras denunciar públicamente la situación y ponerlo en manos de las autoridades, Chayo Mohedano ha recibido multitud de mensajes de apoyo en estos momentos tan complicados. Uno de los rostros que no ha dudado en aplaudir su decisión ha sido el Maestro Joao. "Muy bien por denunciar", le ha escrito el colaborador de televisión a la hija de Rosa Benito en Twitter.