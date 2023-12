Gloria Camila y su novio, dos enamorados en Sevilla: "Me encantaría casarme a lo grande y ser madre"

La relación sentimental entre Gloria Camila Ortega y su novio, David García, están a punto de celebrar sus cinco años de unión. La hija de Ortega Cano, a la que entrevistamos en el SICAB, la Feria del Caballo de Sevilla, confiesa que "somos muy felices, estamos muy bien, pero, de momento, no tenemos planes de boda. Soy muy clásica y me encantaría casarme a lo grande, luego ser madre, todo entra en mis planes de futuro, pero ahora no es el momento".

- ¿Espera que David le pida en matrimonio?

- También puedo pedírselo yo cuando me apetezca, ¿no? Sinceramente, no me importaría dar el primer paso.

- ¿Cómo se encuentra su padre?

- Muy bien, hoy ha viajado a Cartagena por unos compromisos y no ha podido venir con nosotros a Sevilla.

- Su hermano José Fernando recibirá muy pronto el alta y dejará la clínica de Ciempozuelos.

- Está bien, pero esto es cuestión de tiempo y de paciencia. Sale los fines de semana y cada día le veo mejor. Ojalá que le den el alta pronto.

- Y vemos que su sobrina Rocío le vuelve loca.

- Es una loca flamenca, tiene mucho arte, es genial, muy guapa y es listísima.

Gloria Camila y su novio, David, en China Instagram

- ¿Si le invitara a su boda la ex de su padre, Ana María Aldón, iría?

- Pasopalabra (ríe).

- Hace unos días recibió unas desafortunadas críticas en las redes sociales por ser una hija adoptada…

- Y me parece vergonzoso que se me ataque de esa forma, es un insulto. Creo que adoptar o ser adoptada es una acción infinita de amor y hay que agradecer que te ofrezcan una vida mejor. Yo me siento muy agradecida a mis padres. La adopción es buena, sana y bonita. A mi me encantaría adoptar un niño y una niña en el futuro. Sé que el proceso es largo y la lucha muy dura, pero al final lo consigues.

- También quiere ser madre biológica.

- Desde luego. Pero, como le he dicho, cuando llegue ese momento, llegará…

- ¿Cómo se presentan las Navidades?

- Siempre disfrutando de la familia.