El gran deseo de Anabel Pantoja durante el ingreso de su hija Alma

Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez , continúa ingresada en la UMI del hospital materno infantil de Las Palmas de Gran Canarias. Hoy se cumple una semana desde que entró al hospital y la pareja, desde entonces, no se ha separado ni un momento de su hija, llevando sin salir del centro sanitario siete días.

A lo largo de esta semana numerosos familiares y amigos de Anabel y David se han trasladado a la isla para estar al lado de la pareja en estos momentos tan difíciles. Sus seres queridos se han organizado para que la influencer y el fisioterapeuta no estén solos en ningún momento y estén siempre arropados por los suyos. Isabel Pantoja y su hermano Agustín, Kiko Rivera, Isa Pantoja, Raquel Bollo o Belén Estaban han sido algunos de los rostros conocidos del círculo de Anabel que han viajado a Canarias estos días para estar con la familia. "No me lo pensé, ni yo ni mucha gente. No sabía que había tanta gente que quería a mi amiga. No he visto cosa igual… Cuando llegamos allí no me lo podía creer. Estoy orgullosa de la gente que quiere a Anabel y David, me quedé súper impactada", expresó la Belén Estaban muy emocionada en "Ni que fuéramos Shhh" tras su visita.

Merchi Bernal, madre de Anabel Pantoja, y Amor Romeira en la puerta del hospital Gtres

Anabel y David están "muy emocionados" por este apoyo incondicional que están recibiendo en estos momentos tan difíciles. Desde el programa "Vamos a ver" confesaron que están "encantados" de tener a su círculo íntimo en Las Palmas y les habrían pedido que no los dejasen solos. Gracias a sus seres queridos, están recibiendo la fuerza necesaria para poder afrontar la situación. "En estos momentos tan duros un abrazo es la mejor medicina", añaden desde el anterior programa citado sobre la petición de Anabel.