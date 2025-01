Belén Esteban se emociona tras su visita a Anabel Pantoja: "Me quedé superimpactada"

Belén Esteban regresaba este lunes a Madrid tras pasar el fin de semana en Las Palmas, hasta donde se desplazó para apoyar a Anabel Pantoja en uno de sus momentos más complicados. Su hija Alma permanece ingresada en el hospital desde la semana pasada con pronóstico reservado, aunque el multitudinario desplazamiento de familiares y seres queridos hasta las Islas Canarias llevó a entender que la situación era grave.

La discreción y el silencio es la tónica general entre los más allegados a Anabel Pantoja y David Rodríguez, el padre de la criatura. Un hermetismo que, por respeto, también ha mantenido Belén Esteban en su primera intervención en “Ni que fuéramos Shhh” tras su regreso desde Las Palmas.

La tertuliana se niega a compartir algún detalle relativo al estado de salud de la pequeña Alma, pero sí ha explicado que se sintió sobrecogida por las muestras de cariño y apoyo que todos los amigos y familiares de Anabel Pantoja le brindaron. “Mira que he visto situaciones complicadas, pero esto no me lo podía creer”, comenta la colaboradora sobre la movilización que se ha visto estos días en el hospital materno infantil de Las Palmas.

“Tengo que agradecer a la gente de Canarias lo bien que se han portado con nosotros, de verdad. Estoy orgullosa de toda la gente que quiere a Anabel y a David. Me quedé superimpactada”, ha reconocido en pleno directo.

Belén Esteban interviene por primera vez en televisión tras su visita a Anabel Pantoja Youtube

Unas palabras que ya trasladó a María Patiño a través de una llamada telefónica y que esta hizo públicas este lunes: “No sabes la de gente que quiere a ‘mi gordi’”.

Sobre el encuentro que se ha producido en Las Palmas entre Isabel Pantoja y sus hijos, Isa Pantoja y Kiko Rivera, con los que no tiene relación desde hace años, Belén Esteban es clara y asegura que se aparcaron las tensiones por una causa común: “Lo primordial ahí es Anabel, David y Alma”.

Además, considera que el hecho de que Isabel y Agustín Pantoja hayan viajado hasta el archipiélago para estar con su sobrina no es algo destacable, sino que, como parientes, “han hecho lo que tenían que hacer como familia, porque Anabel se lo merece”.

Del mismo modo, Belén Esteban ha aprovechado su intervención para desmentir que Anabel Pantoja y su familia cuenten con una sala privada para esperar hasta conocer alguna novedad sobre su hija. “No es verdad. Es un hospital de la Seguridad Social y están en una sala de espera normal con todo el mundo”, recalca.