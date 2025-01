Raquel Bollo llega a las Palmas para apoyar a Anabel Pantoja: "Es muy delicado todo"

Durísimos momentos para la familia Pantoja. La pequeña Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez que nació el pasado noviembre. Con solo unos meses de vida, la bebé ingresó de urgencia el pasado viernes a primera hora en la UMI, Unidad de Medicina Intensiva, en el hospital materno infantil de Las Palmas, según ha informado el programa “Fiesta” este fin de semana.

De momento no se conocen muchos detalles sobre cómo se encuentra la pequeña, pero el devenir de los acontecimientos invita a pensar que la situación es de máxima gravedad. Hasta Las Palmas se han desplazado los familiares más cercanos de Anabel, incluida su madre Mercedes, sus tíos Isabel y Agustín Pantoja y sus primos Kiko Rivera e Isa Pantoja. Un reencuentro familiar en la peor de las situaciones que no se veía desde hacía años y que lleva a muchos a pensar que el panorama es tan complicado que no han podido evitar acudir al archipiélago para dar todo su apoyo a la influencer.

También se encuentran allí algunos de sus mejores amigos, como Belén Esteban o Susana Molina, influencer conocida como Susana “Bicho”. Toda una movilización para estar al lado de Pantoja en uno de sus peores baches y a la que también se acaba de sumar Raquel Bollo.

Hospital materno infantil de Las Palmas Gtres

Visiblemente afectada, la diseñadora ha evitado responder a las preguntar de la prensa con un discreto y entendible “prefiero no comentar nada, es muy delicado todo”. Solo corresponde a los padres o sus familiares más cercanos compartir la última hora sobre la pequeña Alma.

Raquel Bollo y Anabel Pantoja llegaron a ser familia política, puesto que Chiquetete, el exmarido de la primera, era primo de Bernardo Pantoja, padre de la influencer. Pese a todas las polémicas familiares que en su día coparon titulares, las dos han mantenido una excelente relación que hoy se ha visto reflejada en el viaje de última hora de la diseñadora para estar al lado de una de sus mejores amigas.

El shock de Rollán

Todos los allegados a Anabel Pantoja han cerrado filas en torno a esta delicada situación y han evitado compartir ningún detalle sobre lo que ocurre a la pequeña Alma.

Aunque no se ha desvelado el motivo por el que ha sido ingresada, la seriedad con la que Luis Rollán, amigo de la familia, está comunicando la noticia hace pensar que se trata de algo serio. "Son horas muy complicadas y hay mucha preocupación", ha avanzado. "Estoy mal, pero hay que respetar estos momentos", ha añadido el periodista, al tiempo que ha trasladado todo su cariño a la influencer y a su familia. Rollán se encontraba fuera y se ha enterado por el programa en el que trabaja del ingreso. "Estoy en Sevilla, me he enterado por vosotros y sigo en shock. Después de tantísimos años en televisión es la primera vez que no tengo ni idea de qué decir. Solo puedo expresar que le mando desde aquí a mi amiga Anabel toda la positividad y el amor del mundo", ha reconocido.