Candela Acevedo, ex de Antonio Tejado: "No me sorprende nada malo de lo que haga"

Tras años alejado de la opinión pública, Antonio Tejado vuelve a estar en boca de todos, pero por razones muy distintas a las que le dieron la fama. El sevillano fue detenido este viernes por la Guardia Civil en la Capital Hispalense en el marco de una operación contra una organización dedicada a robar en casas de la comarca del Aljarafe. Se investiga su implicación en el asalto a la casa de su propia tía, María del Monte, que fue amordazada junto a su pareja y otras personas.

Se trata de un tamaño escándalo ante el que el entorno más conocido de Antonio Tejado ha cerrado filas. Rosario Mohedano, su exmujer y madre de su hijo mayor, Rosa Benito o la propia María del Monte han evitado responder a LA RAZÓN sobre este asunto, pero la que sí se ha pronunciado ha sido Candela Acevedo, expareja del sevillano que concursó junto a él en una de las ediciones de "Gran Hermano Dúo".

Su historia de amor no llegó a buen puerto y finalmente tomaron caminos separados, y, desde entonces, Candela Acevedo no había vuelto a saber nada de Tejado, hasta ahora.

"Pasó por mi vida, pero ya está todo olvidado. No sé nada de él, ni me interesa", comenta a este periódico, desvelando, además, que su relación no se rompió por las buenas, precisamente. "Tuve un juicio contra él y lo perdió. No te puedo contar detalles, porque no se hizo público y es algo privado, pero desde entonces no sé nada de él, ni quiero", insiste Acevedo.

Aunque no tenía ni idea de los derroteros complicados hacia los que Tejado parece haber dirigido su vida, Candela Acevedo no se sorprende de la detención de su ex, de la que se ha enterado gracias a LA RAZÓN. "A mí ya no me sorprende nada malo de lo que haga, después de todo lo que he vivido con él…", expresa.

Desde que cerró el capítulo de su participación en "Gran Hermano Dúo", Candela Acevedo se ha mantenido alejada del foco y ahora está centrada en su carrera en las redes sociales. En su perfil de Instagram cuenta con más de 75.000 seguidores, y con ellos comparte algunos aspectos de su vida o consejos de estilo. Hasta hace unos meses, parecía que mantenía una idílica relación con otro hombre, pero ha borrado todas sus fotos con él y todo apunta a que en este momento se encuentra soltera de nuevo.