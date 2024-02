Antonio Tejado tuvo que ser atendido por los sanitarios tras su detención: "Está hundido"

Antonio Tejado ingresó ayer en prisión provisional después de ser detenido el fin de semana por la Guardia Civil de Sevilla. El excolaborador de "Sálvame" no prestó declaración ni ante los agentes ni ante el juez, pero se le imputan junto a otros siete miembros de su banda los delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, pertenencia a organización criminal, receptación y tráfico de drogas.

Entre las viviendas asaltadas por este grupo criminal, del que Tejado ejercería como "el cerebro" de las operaciones, podría encontrarse la de su propia tía, María del Monte, que denunció el robo con violencia el pasado mes de agosto.

Según ha trascendido, los momentos posteriores a su detención fueron de lo más complicados para Tejado, que sufrió un ataque de ansiedad y requirió ser atendido por los servicios sanitarios. "Estaba hundido. Se ha dado cuenta de que no tenía escapatoria, lloraba como un niño y ha tenido que ser atendido", indicó el periodista Carlos Quílez en "Y ahora Sonsoles".

Algo más calmado, Tejado fue trasladado junto al resto de detenidos al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla para prestar declaración, aunque, como se ha comentado anteriormente, las primeras informaciones sugieren que se acogió a su derecho a guardar silencio.

Por su parte, aunque María del Monte está muy afectada por lo ocurrido en las últimas horas, prefiere ser prudente de momento y confiar en la presunción de inocencia de su sobrino, al que, hasta ahora, estaba muy unida.

Antonio Tejado llega detenido a los juzgados de Sevilla Europa Press Europa Press

El entorno de Antonio Tejado no sale de su asombro, aunque trasladan a LA RAZÓN que los últimos años han sido complicados para él y que dirigió su vida hacia derroteros poco recomendables. Las malas compañías y los excesos habrían pasado factura al que un día fue uno de los rostros más habituales de Telecinco, cuya caída en desgracia parece ya imparable.

Mientras que Rosario Mohedano y Alba Muñoz, sus exparejas y madres de sus hijos, prefieren guardar silencio ante esta dolorosa situación, otra de sus ex, Cadela Acevedo, sí se sinceró en LA RAZÓN acerca de la inesperada detención de Tejado. "A mí ya no me sorprende nada malo de lo que haga, después de todo lo que he vivido con él…", comentó, desvelando además que abrió en el pasado un proceso con la Justicia contra él: "Tuve un juicio contra él y lo perdió. No te puedo contar detalles, porque no se hizo público y es algo privado, pero desde entonces no sé nada de él, ni quiero".