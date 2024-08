Habla una española condenada a cadena perpetua en Tailandia: asegura que Daniel Sancho será libre en ocho años

Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por asesinato con premeditación a Edwin Arrieta. En los próximos días el joven será trasladado de la prisión de Koh Samui a la cárcel de Bang Kwang de Bangkok, una de la más duras del mundo. Su defensa va a recurrir la sentencia y el caso puede alargarse más de un año. Mientras tanto, el hijo de Rodolfo Sancho esperará en su nueva prisión el veredicto de la Justicia tailandesa.

Anoche, en el programa especial "La sentencia sobre Daniel Sancho" de Telecinco, con Manuel Marlaska y Verónica Dulanto, Nieves, otra española condenada a cadena perpetua en Tailandia por tráfico de drogas, explicó su caso y aseguró que en ocho años Daniel Sancho estaría en libertad.

"Me dijo la embajada que me mandarían a uno de los cinco mejores abogados de Bangkok y no hizo nada. Ese señor solo se puso la toga y no movió la boca en todo el juicio, y yo no sabía tailandés", comenzó diciendo Nieves. "Cuando volví de las Cortes, compañeras de allí estaban en la misma situación: no tenían abogado y habían recibido la misma sentencia", explicó la española. A pesar de su condena, finalmente estuvo ocho años y seis meses en la cárcel de lo tailandesa Lard Yao, una de las más duras del mundo.

Nieves cree que ocurrirá lo mismo con Daniel Sancho está convencida que dentro de 8 años estará libre: "Él, haya hecho el delito que haya hecho, en Tailandia le reconocen lo que le han dado, pero esa sentencia de cadena perpetua luego se reduce a 50 años cuando te dan una amnistía. Y así sucesivamente. Con otra amnistía, le vuelven a reducir, y con ocho años ya puede España hacer el tratado para traerle". "Las esperanzas las mantienes vivas porque vives en un país totalmente diferente y sabes que vas a volver. Encima hay personas en esta embajada que sientes el apoyo de ellos, no te dejan en ningún momento. Los mismos presos intentan dañar tu reputación, pero siempre tienes el ángel de la guarda y yo lo tuve", concluyó sobre el asunto.