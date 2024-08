El mejor consejo a Daniel Sancho si quiere sobrevivir a su nueva prisión

Daniel Sancho ya está asimilando su futuro, que pasa por cumplir condena de por vida en prisión por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. Se ha librado de la condena a muerte que muchos le estimaban como castigo por acabar con la vida del cirujano colombiano, además de descuartizar su cadáver y tratar de ocultarlo por la isla tailandesa en la que acudían de vacaciones. Un año después, ya sabe que pocas son sus esperanzas de disfrutar de nuevo la libertad, así como escasas parecen aquellas que le aseguran un regreso a España, nunca antes de los próximos siete años. Ante este panorama, debe ser trasladado a una nueva cárcel, de máxima seguridad y, como suele suceder en Tailandia, en unas condiciones de vida deplorables. De eso sabe mucho el español Joaquín Campos, que ha detallado cómo podrá ser la vida de su compatriota en ‘El Gran Tigre’, una de las cuatro prisiones más peligrosas del mundo.

La realidad de las prisiones de Tailandia Mediaset

Aunque aún no se ha fijado en qué cárcel deberá permanecer Daniel Sancho tras ser condenado a perpetua, lo cierto es que son cada vez más los que dan por sentado que lo hará en este temido centro penitenciario. Joaquín pone de relieve la cruda realidad que acompañará al hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo a partir de ahora, temiendo por su vida, la cual estará en serio peligro casi a diario. Para evitar un fatal desenlace, le aconseja seguir sus premisas y no caer en errores que podrían resultar decisivos: “Es un lugar bastante peligroso, donde no tienes accesos médicos, la comida es complicada, la primera enfermedad es la conjuntivitis y existen violaciones entre presos”, enumera los riesgos antes de plantear las posibles estrategias para no caer en ellos.

La supervivencia de Daniel Sancho dependerá de varios factores, pero entre ellos también jugará un papel decisivo la suerte. Su popularidad se ha extendido, lo que le situará una diana para el resto de convictos. De ahí que le aconsejen buscarse “el mejor grupo de amigos que tengan poder y que en la cantina tengas una buena cantidad de comida para regalar en momentos complicados”. Los habrá y es que entre sus muros se dan cabida a más de 7.000 personas, los más peligrosos del país, aunque en realidad tan solo haya espacio para menos de la mitad. Lo hacen en condiciones infrahumanas, en celdas de cuatro metros cuadrados en las que llegan a instalarse hasta 30 presos.

De ahí que Carmen Balfagón, una de las abogadas que vela por los intereses de Daniel Sancho, haya prometido hacer lo imposible para que su cliente esté en una cárcel en la que se asegure su integridad. Para ello presentarán un recurso, en cuanto tengan la sentencia traducida y estudiada. “Un cambio de prisión va a haber en los próximos días y se está barajando la posibilidad de pedir una cárcel en la que pueda desarrollar sus actividades: que sea un centro penitenciario que garantice su seguridad”, expresaba este jueves. El tiempo corre en su contra, porque en la que estaría llamada a ser su próxima cárcel las armas están a la orden del día en manos de los reclusos: “Muchos llevan armas y objetos punzantes para tener un sitio donde dormir cada noche o mantener su seguridad cada día”. Y estará solo ante el peligro, porque es “la asistencia es casi nula”.