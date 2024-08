Juango Ospina carga contra la embajada española en Tailandia: "No me han tratado como merecía"

Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta, así como la ocultación de su documentación y cadáver. Una sentencia previsible para muchos y no tanto para otros, como su defensa, que hace solo unos días estimaba una pena no superior a 8 años de prisión.

Tras conocer el veredicto, Juango Ospina y su equipo, que han ejercido como coacusación desde España, han convocado una rueda de Prensa en su despacho para comentar la sentencia y otros detalles relativos al futuro de Daniel Sancho.

Tras recalcar lo “satisfechos” que se sienten tanto ellos como la familia de Arrieta, Juango Ospina también se ha mostrado agradecido a las autoridades colombianas desplazadas a Tailandia que le brindaron su apoyo al comienzo del desarrollo del caso, una predisposición a ayudar que, lamenta el letrado, no sitió de parte de la embajada española o el ministerio de Asuntos Exteriores.

“Las autoridades colombianas, en lo que respecta a la embajada colombiana en Tailandia, nos han atendido con una gratitud inconmensurable, con una cercanía intachable, aunque nos han pedido que se mantengan en el anonimato. Hace honor a la verdad decir que el Gobierno colombiano, independientemente de la ideología que sea, nos han atendido como unos compatriotas. Al contrario, y lo digo como español que soy, no hemos sentido lo mismo por parte del ministerio de Asuntos Exteriores de España. Cuando fui a Tailandia mandé un comunicado a la embajada en Tailandia que no tuvo a bien recibirme, ni siquiera por cortesía, cuando fui precisamente a denunciar formalmente el hecho de que hubiera un miembro de la oficina consular en todas y cada una de las sesiones del juicio oral de Daniel Sancho”, ha expresado Ospina.

El letrado cuestiona la presencia del equipo consular en las sesiones del juicio y entiende que se trata de una de las muchas irregularidades que, mantiene, se han producido a lo largo del proceso. “Lanzo una pregunta sarcástica: no sé si el miembro de la oficina consular fue en calidad de observador internacional o de abogado defensor de Daniel Sancho. Estar presente en el último banco a lo largo de todo el juicio, acompañado de una traductora, subyace una imagen que supone otra de las anomalías que he denunciado y denunciaré toda la vida. Creo que el ministerio de Asuntos Exteriores y la embajada de España en Tailandia no me han tratado como abogado español como merecía”.

El dolor de la familia Arrieta

Ospina insiste en que la familia de Arrieta está “muy satisfecha” y celebra que “al fin se ha hecho justicia. Ahora podrán comenzar su duelo y terminar con este terrible sufrimiento que comenzó el 2 de agosto del año pasado. Ha prosperado nuestra tesis: Daniel planeó la muerte de Edwin y este no se pudo defender”. La cadena perpetua era la pena que los seres queridos de Edwin esperaban, puesto que son profundamente religiosos y se oponían a la pena de muerte: “Los Arrieta nunca han querido pena de muerte. Esta cadena perpetua cumple con su voluntad de que Daniel pase la mayor parte de su vida en prisión”.

Tanto Ospina como la familia de Arrieta lamentan que Sancho no ha mostrado arrepentimiento “sincero” desde que asesinó a Arrieta, y albergan la esperanza de que su tiempo en prisión sirva para pensar sobre lo ocurrido y animarse al fin a reconocer los hechos: “No se ha escuchado perdón por el daño que se hizo a unos padres, que no se despidieron de su hijo, ni a su hermana. Espero que Daniel reflexione el tiempo necesario y que más pronto que tarde pueda pedir perdón por este crimen atroz que solo él provocó y que tanto dolor y sufrimiento nos ha provocado”.

Responsabilidad civil

Sobre la considerada por muchos escasa indemnización de 206.000 euros que Daniel Sancho deberá abonar a la familia Arrieta en concepto de responsabilidad civil, Ospina ha comentado que “Daniel Sancho, a día de hoy, no tiene patrimonio. Nos mostramos satisfechos con la indemnización porque no estamos aquí por dinero y esta cantidad es muy difícil que esta familia pueda cobrarla el día de mañana”.

Eso sí, el letrado asegura que su equipo agotará todas las posibilidades para que la familia Arrieta pueda percibir algún tipo de compensación económica, ya sea embargando los ingresos que la familia de Sancho hace para mejorar su vida en prisión o incluso reclamando parte de los beneficios que pudieran devenir de la publicación del supuesto libro que el chef español estaría escribiendo sobre el crimen del cirujano colombiano.