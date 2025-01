Helena Bianco vuelve a cantar tras la muerte de su marido

La vida de Helena Bianco, mítica cantante de “Los Mismos”, sufrió un vuelco tremendo el pasado 19 de diciembre cuando falleció su marido, Guillermo Antón, pero la vida sigue y se vuelca en su trabajo, en sus hijas y nietos para sobrellevar lo mejor posible tan terrible pérdida.

De este modo, vuelve a cantar en una gira, “Pioneros”, al lado de iconos del pop como Micky, Paco Pastor ( Fórmula V), Santi Carulla ( Los Mustang) y Pablo Perea ( La trampa). Sus próximos conciertos serán en el teatro Calderón madrileño, el veintiséis de este mes y el dos y el veintitrés de febrero. Y después en el teatro La Llotja de Lérida. En estos días están negociando otras fechas que les llevarán por otras ciudades españolas.

Helena Bianco durante una de sus actuaciones Cedida

Según nos dice Cristina, “cantamos los temas más populares de este país, es una experiencia vibrante y emocionante, con una gran puesta en escena y sonidos muy actuales”.

El proceso de adaptación a su nueva vida está siendo lento y doloroso, pero confiesa que “siempre he sido una mujer con una gran fortaleza que se crece ante la adversidad. El cariño de mi familia y del público me permite sobrellevar mejor la pena. Porque, con la muerte de Guillermo se me ha ido una importantísima parte de mi vida. Le echo de menos cada día. Es muy difícil vivir sin él… porque me lo enseñó todo en la vida, fue mi gran amor, un hombre extraordinario, cariñoso, sensible, inteligente, nos entendíamos con mirarnos”.