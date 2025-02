Los herederos taurinos de José Ortega Cano y Rafa Camino: sus hijos

Revolución en el mundo de las sagas taurinas. Los diestros, ya retirados, José Ortega Cano y Rafael Camino, se ven reflejados en sus sucesores sobre los ruedos: sus hijos, José María (11 años) y Rafa (21), que hicieron su debut como novilleros el pasado sábado, en la plaza de La Peraleda de la localidad madrileña de Colmenar Viejo. El «pupilo» de Ortega, según indica el aficionado Javier Plaza, uno de los presentes ese día en el coso de marras, «apunta maneras. Es un chaval valiente que maneja muy bien la muleta y el capote. No demostró el menor miedo ante el becerro. Encara al astado con resolución y no se amilana ante la grandeza del animal».

El viudo de Rocío Jurado, según la misma fuente, «hizo patente su felicidad y lo orgulloso que se siente al saber que su hijo pequeño quiere seguir sus pasos en el mundo del toro. Ha estado entrenando con él en los últimos meses prácticamente a escondidas». A finales del año pasado tuve ocasión de hablar con Ortega y me sorprendió con un anuncio que nadie esperaba: «Mi hijo José María quiere ser torero. Le he dicho que se lo piense bien, que esta profesión es muy sacrificada y que, en el fondo, preferiría que se dedicara a otra cosa. Le gusta mucho el fútbol y la música. Es un niño muy inteligente y despierto».

José Ortega Cano y su hijo, José María Ortega Gtres

En Colmenar Viejo, el veterano compartía cartel con el debutante. Padre e hijo juntos en la plaza en un día para recordar. No extraña la cara de satisfacción del extorero, que miraba a su niño como si le recordara sus comienzos en los ruedos. Pero hay un pero. Es el periodista Manolo Román quien desvela que Ortega y la madre de su hijo pequeño, Ana María Aldón, están enfrentados porque ella no quiere que José María sea torero. Por ello, transmitió a los suyos su gran enfado por el decir de su retoño, y parece ser que le ha pedido a su ex marido que le quite de la cabeza al chaval las ansias taurinas. Es la hermana de José María, Gloria Camila, la que asegura que «mi hermano ha toreado maravillosamente bien, parece que es torero desde hace veinte años y resulta que solamente tiene once. Pero, aunque me siento orgullosa de él, me entra algo de miedo al verle enfrentarse al toro. Al igual que dijo nuestro padre, preferiría que eligiera otra profesión menos arriesgada. Aún así, los que le han visto torear coinciden en afirmar que el muchacho apunta maneras. De casta le viene al galgo. Nadie olvida que su padre fue una de las grandes figuras de la tauromaquia. Mejor maestro que él, ninguno. Eso queda claro y también es lógico el miedo de una madre.

Saga histórica

El segundo debutante de esta historia es Rafael Camino Jr, miembro por derecho propio de una saga histórica de toreros. Su abuelo, Paco Camino, y su padre Rafi, escribieron con letras de oro faenas memorables durante sus carreras en los ruedos. Ahora, es Rafa Jr. quien continúa con la tradición familiar y sorprende a muchos que conocen su trayectoria como estudiante Derecho y de Administración de Empresas. Pero el joven ya expresó en su momento «mi gran afición por el mundo taurino». Ha entrenado a fondo en la finca toledana de Talavera de la Reina que perteneció a su fallecido abuelo y que hoy administra su progenitor. Su madre, Natalia Álvarez, separada de Rafael desde hace años, no es partidaria de que su hijo salte a los ruedos y prefiere que busque un futuro centrado en sus estudios, pero lo asume y le apoya como la que más.

El debutante es un gran seguidor de la llamada fiesta nacional y en una ocasión confesó que «muchas veces voy a la finca de mi padre para torear en el campo, disfruto muchísimo, pero intento ocultárselo a mi madre, porque lo pasa fatal. Una vez me dijo que en lugar de casarse con un torero tendría que haberlo hecho con un fontanero». La historia de los cosos taurinos dirá si hay futuro para estos dos jóvenes con apellido taurino.