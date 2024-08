El hijo de Arévalo lanza un contundente mensaje a Malena Gracia: “Si cuenta algo que perjudique a nuestra familia la demandaremos"

Las declaraciones de Malena Gracia sobre su polémica relación sentimental con el fallecido Paco Arévalo han sentado muy mal en la familia del humorista. Su hijo Paquito manda un mensaje contundente a la artista: “Si cuenta en sus memorias o en la serie sobre su vida algo que perjudique a mi padre y a nuestra familia la demandaremos”.

Le noto muy molesto.

Lógicamente, lo estoy. Pero como ya te dije en otra ocasión no quiero saber nada de esa mujer, no me interesa lo más mínimo. Que nos deje en paz y no remueva historias del pasado. Es que estoy como para tirar cohetes, muy molesto con esta situación. Pero me da asco hablar de este tema. Solamente te digo que como cuente algo que sea demandable la demandaremos. No te quepa la menor duda.

Usted vive y cuida de su hermana...

Si, en Valencia. Ahora estoy de vacaciones, mi hermana, afortunadamente, se encuentra bien. Yo lo que necesito es estar tranquilo y cuidarla, Malena ha dejado claro que “estoy en negociaciones para que se grabe una serie sobre mi vida, y, naturalmente, contaré mi historia con Paco Arévalo. Forma parte de mi vida y de mis memorias… le guste o no a su familia.”

Y no le asustan las posibles demandas: “no les tengo miedo, es mi vida y cuento lo que me da la gana de ella. ¿ Miedo a que? Que tengan miedo ellos, yo no digo nada que no sea verdad. Cuando una va por la verdad por delante no teme nada”.