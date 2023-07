El hijo de Concha Velasco aclara la última hora sobre su estado de salud

En las últimas semanas han surgido muchos rumores sobre el estado de salud de Concha Velasco. Los últimos datos hablaban de un empeoramiento en la delicada salud de la actriz, por lo que su hijo Manuel Velasco ha querido hacer un comunicado para desmentir la situación. En este, matiza que si bien su "estado general es delicado" confirma que "no ha sucedido ningún empeoramiento grave en su salud, ni ningún nuevo ingreso hospitalario".

La actriz vallisoletana continúa estable en su residencia de Las Rozas "respirando aire puro, acompañada en todo momento, y con todas las atenciones y cuidados que precisa" explica Manuel en su comunicado, al que suma que "ni mi hermano Paco ni yo hemos restringido las visitas a la residencia".

Concha Velasco se despide de su público acompañada por su hijo Manuel, a 21 de septiembre de 2021. La actriz pone fin a seis décadas sobre los escenarios representado 'La habitación de María', una obra escrita por su hijo Manuel y que le ha llevado a representar por última vez en el teatro Bretón de los Herreros de LogroñoTEATRO;ACTRIZ;ESCENARIO;HOMENAJEEuropa Press21/09/2021 Europa Press Europa Press

Lo cierto es que Concha Velasco es trasladada al hospital frecuentemente para seguir su tratamiento y mantener una supervisión constante de su enfermedad, pero su estado de salud no ha variado como algunos comentan. En caso de que se precise una nueva hospitalización Manuel Velasco, debido al gran cariño que ha recibido su madre, no tendrá problemas en comunicarla, como ya ha hecho en otras ocasiones.

"Mientras tanto, y deseando que eso no pase de nuevo, seguiré respondiendo los mensajes de la prensa, aunque no haya sucedido nada especialmente relevante en esta ocasión, tan pronto como me sea posible, porque la relación de afecto, por parte de todos, es mutua". Finaliza Manuel Velasco hablando de la difícil situación a la que se enfrenta diariamente: "si no me extiendo más a veces, es porque esto es día a día. Esto pasa factura a nivel emocional, mucha factura. Mucha. Creedme, esto es muy difícil (…) Un cariñoso abrazo a todos, sin excepción, y siempre a vuestra disposición, Manuel".