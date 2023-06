Manuela Velasco desvela cómo se encuentra en su tía, Concha Velasco, en estos momentos

Esta semana saltaban todas las alarmas sobre un empeoramiento de salud de Concha Velasco. Después de que su hijo Manuel no quisiera dar una declaración sobre su madre al programa "Fiesta", todas las miradas se posaban en la artista y en su estado. Es una de las intérpretes más queridas de nuestro país y, desde que se trasladó a vivir a una residencia a las afueras de Madrid, la información que llega sobre ella siempre viene de parte de su hijo, o, en este último caso, de su sobrina Manuela.

La actriz, después de todo el revuelo, ha querido zanjar con los rumores sobre un posible empeoramiento de Concha Velasco."El otro día vi la tele y vi que en el programa estaban dando esto y había alguien en la puerta de la residencia y me asusté" , ha reconocido en su última intervención pública, asegurando que, "no quiero pensar mal porque sé que todos la adoráis", pero que algunas informaciones sobre su salud "surgen de programas que "andan cortos y se ponen a cubrir... No sé".

Manuela Velasco y su tía Concha Velasco en una imagen de archivo Instagram

Según ha desvelado Manuela Velasco, "hace dos domingos la fui a ver con un compañero del teatro Español, el peluquero, y le hizo una ilusión enorme". "Estuvimos paseando por el jardín, hablando, se estuvo probando ropa y me pidió que le consiguiera entradas para El Rey León", ha confesado la sobrina de Concha. "Me asusté porque es una persona mayor y dices, igual de un momento a otro ha cambiado algo y no me he enterado", ha declarado sobre las informaciones que han salido a lo largo de esta semana sobre la veterana actriz.

"Yo a día de hoy, en este momento no tengo nada que decir. Todo en orden dentro de lo que es y que a veces tiene que ir al hospital a hacerse alguna prueba", ha zanjado Manuela sobre el asunto. Cabe recordar que, después de que saltasen todas las alarmas, su hijo Manuel desveló a LA RAZÓN que su madre estaba "estable", tranquilizando así a toda la prensa.