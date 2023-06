PRIMICIA I Manuel, hijo de Concha Velasco, nos devela la última hora sobre el estado de salud de la actriz

Desde hace unos días ha aumentado la preocupación por el estado de salud de Concha Velasco. La actriz, de 83 años, se encuentra en una residencia desde su retirada de los escenarios en 2021 por sus problemas de movilidad. Desde entonces, su hijo Manuel se ha convertido en su portavoz y se ha encargado de informar a los medios sobre la evolución de su madre.

Concha Velasco Gonzalo Pérez La Razón

Todas las alarmas saltaron cuando desde "Sálvame", Terelu Campos envió un cariñoso y sentido mensaje a Concha Velasco. Y este fin de semana, "Fiesta" se ha hecho eco de los rumores sobre un posible empeoramiento de la veterana actriz. Mariló Montero dio alguna pincelada sobre el estado de salud de la artista. "Irla a ver no, porque hablo con Manuel, su hijo, y no lo veo recomendable ya. Yo la última vez que la vi fue en el hospital", desveló en su última declaración. "Le mando audios y muchos besos a través de Manuel que creo que es lo más prudente y correcto, ellos son la familia directa. Ellos saben que nos queremos con locura y yo creo que hay que respetar los deseos de sus hijos" afirmó la periodista. Tras esto, Aurelio Manzano reveló desde el espacio de las tardes de Mediaset que "Manuel dijo que iba poco a poco, que cada día iba un poquito peor, pero no hay gran problema para alarmarse. Lo único que me ha desconcertado es que Manuel tiene el teléfono en modo silencio, y él no lo suele poner".

Después de todo el revuelo mediático, LA RAZÓN ha podido saber en exclusiva el último parte de salud de Concha Velasco.Manuel, su hijo, nos ha desvelado que su madre, en estos momentos "sigue estable". Aún así, todas las miradas siguen puestas en la actriz, una de las más personas más queridas y respetadas de nuestro país.

