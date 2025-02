Los hoteles más románticos para celebrar el amor en San Valentín

Conocida cariñosamente como la "Ciudad del Amor", un viaje romántico a París promete no defraudar con The Peninsula Paris, que encarna el renacimiento de un palacio moderno. Descubra la magia de París por la noche en un romántico recorrido con chófer, desde la comodidad del Rolls-Royce Phantom personalizado de The Peninsula Paris, seguido de una cena privada en la azotea bajo las estrellas de The Peninsula Paris.

Acompañado de champán y comenzando en el Trocadero, su velada romántica comenzará con un recorrido que le llevará a la inimitable Torre Eiffel, antes de detenerse en el icónico Puente de Alejandro III, desde donde podrá disfrutar de las vistas de la majestuosa Plaza de los Inválidos y de Le Grand Palais. Siguiendo por el Sena, su chófer personal le llevará a la Place de la Concorde para que disfrute de un momento fotográfico perfecto con su pareja, antes de visitar el Arco del Triunfo y de volver al hotel para cenar bajo las estrellas...

La Mesa Secreta de The Peninsula Paris ofrece a los enamorados la posibilidad de disfrutar de una cena romántica juntos en completa intimidad bajo las estrellas, disfrutando de una comida especial creada por el talentoso Chef Bizet, galardonado con una estrella Michelin. Situada en la terraza privada de la séptima planta, desde la que se pueden contemplar los tejados parisinos, el Sacré-Cœur de Montmartre y la majestuosa Torre Eiffel, las parejas serán obsequiadas con un servicio de mayordomo personalizado y maridajes de vinos ideados por el sommellier del hotel.

The Peninsula Paris Cedida

Y de parís volamos a Marrakech, una de las ciudades más bonitas del mundo y el Royal Mansour el más romántico. Para las parejas que deseen explorar los alrededores en una aventura romántica, Marrakech tiene mucho que ofrecer (y el conserje del hotel estará encantado de organizarlo):

-Almorzar en el desierto de Agafay bajo una tienda beduina, y pasar la noche en La Pause para disfrutar de una brillante observación de las estrellas. La Pause es un alojamiento de lujo ecológico, situado en las áridas montañas del desierto de Agafay junto a un río afluente con vistas espectaculares. Disfrute de una escapada en quad o en buggy, de una excursión guiada a pie o en bicicleta, o descubra el desierto a caballo. Después, encuentre su mesa para comer bajo una tienda beduina en medio de la nada, y disfrute de un festín de delicias culinarias marroquíes.

-Vea la salida del sol sobre el Sáhara desde un globo aerostático, acompañado de un picnic con champán a bordo.

-Aventura de senderismo en la imponente cordillera del Atlas, donde las parejas seguirán sendas centenarias, caminos de pastores, que se entrelazan entre remotos pueblos bereberes, pastos de montaña, macizos escarpados y sobre puertos panorámicos.

Las parejas también deberían dirigirse al tranquilo spa del hotel, para deleitarse con los nuevos tratamientos holísticos de las siguientes marcas de renombre para el cuidado de la piel: Intraceuticals, Subtle Energies y Dr. Burgener Switzerland.Marcas conocidas por sus técnicas innovadoras, prácticas sostenibles y tratamientos orientados a los resultados.

Royal Mansour de Marrakech Cedida

Del sol pasamos a la nieve. Para aquellos que busquen un plan romántico pero con un punto extra de diversión, Maribel recibe a los enamorados en un ambiente único y vibrante. A escasos metros de El Lodge, se encuentra este hotel boutique con 29 habitaciones y suites incluida la Maribel Penthouse Suite.

Este hotel que cuenta con un ambiente lleno de energía vibrante cuenta con un secreto: Maribel´s, su restaurante con vistas a la montaña que se convierte casa noche en el mejor punto de encuentro social de la sierra granadina.

Este restaurante ofrece la mejor experiencia culinaria en un ambiente entretenido donde cada noche conviven gastronomía de alto nivel y los mejores DJ´s para hacer de este restaurante el place to be de Sierra Nevada. Con motivo de San Valentín su equipo ha diseñado un menú especial con entrantes a compartir, principal a elegir y postre. (90€ p.p)

Y de una sierra a otra, porque hay veces que el amor no necesita grandes escenarios ni rocambolescas puestas en escena. Basta con un poco de silencio, un hermoso paisaje, un rincón acogedor, y la llama prende. Si además lo adornas con románticos diseños, con el olor a leña que desprende una chimenea, con el vapor del hammam que envuelve la sombra de dos enamorados y con el aroma de excelente carne cocinada a la parrilla, el triunfo del amor está asegurado.

Hábitat Cigüeña Negra Cedida

Ésta es la apuesta para San Valentín de Hábitat Cigüeña Negra, una finca con dehesa y un hotel rural de 12 habitaciones, ubicada en la Sierra de Gata, que acaba de ser premiada por la Junta de Extremadura con el Reconocimiento al Emprendimiento y a la Resiliencia Turística. Título que bien podría compaginar con el de uno de los hoteles más románticos de la Sierra de Gata y con el del único hotel de la península en cuyo restaurante es posible comer carne de RETWAGYU, una raza que ellos mismos han creado al combinar reses 100% Retinta con otras 100% WAGYU.

Y de la sierra nos vamos al Mediterráneo. Comenzamos con una completa escapada de lujo en pareja de la mano de Zafiro Palace Andratx, perfecta para los amantes de la buena gastronomía, el relax y el ocio. Este hotel de 5 estrellas está localizado en lo alto de Camp de Mar, rodeado por las montañas de la Sierra de Tramontana y con vistas al Mediterráneo, un entorno incomparable para disfrutar en pareja de una placentera estancia llena de confort, privacidad y exclusividad, gracias a sus habitaciones con piscina privada y bañera de hidromasaje con vistas al exterior. Sus cinco restaurantes, con gastronomía especializada en los sabores de diferentes países de la geografía mundial, junto a sus cuatro bares y su Spa Opal by Germaine de Capuccini, con tratamientos de belleza, relax y bienestar, aseguran una experiencia con todo lujo de detalles. Entre los planes de ocio que ofrece este hotel a sus huéspedes destaca la ruta por el Mediterráneo a bordo de un llaüt típico mallorquín, con parada en las calas de la costa sudoeste de Mallorca para realizar actividades acuáticas o deleitarse con un aperitivo local.

Otro gran alojamiento para disfrutar de San Valentín es el Majestic Hotel & Spa Barcelona transforma Passeig de Gràcia en el escenario perfecto para celebrar el amor, mediante una serie de propuestas adaptadas a todos los gustos y presupuestos. Con diversas opciones de gastronomía y bienestar de lujo, Majestic propone una serie experiencias diseñadas para enamorar y crear recuerdos inolvidables.

La mejor gastronomía para saborear en pareja

Para los amantes de la gastronomía, Majestic presenta una cuidada selección de propuestas que combinan los mejores ingredientes de kilómetro cero con el saber hacer de este icónico hotel, presente en la reconocida Guia Michelin.

En su terraza La Dolce Vitae, el hotel propone para los días 14 y 15 de febrero una selección de las mejores tapas de autor junto a una bebida con la que celebrar, un plan perfecto para aquellos que busquen una velada desenfadada y vistas únicas de la ciudad. Este menú especial propone una selección de tapas para compartir y celebrar en pareja, acompañado de una botella de cava rosado DO Cava (79€ por pareja), o de Moët & Chandon rosado (119€ por pareja).

Para los que prefieren un plan más elegante, Restaurant SOLC, presenta un menú degustación creado en exclusiva para la ocasión, que comienza con una copa de bienvenida de Moët & Chandon rosado. Los comensales disfrutarán de un menú de cuatro platos de temporada ideados por el chef ejecutivo David Romero, asesorado por el reconocido chef Nandu Jubany. Para finalizar, su postre de Bizcocho de almendra, granizado de litchi y sorbete de frambuesa, que pondrá la guinda a esta propuesta de lujo disponible por 75€ por persona.

Durante estas fechas, el restaurante pondrá al servicio de los comensales un fotógrafo los días 14 y 15 de febrero, que capturará este momento tan especial, para que las parejas puedan conservar un recuerdo físico de la velada.

Adicionalmente, el Majestic Bar celebrará durante la tarde del 14 de febrero su sesión Afterwork Gin&Jazz, en la que podrán disfrutar de música en directo y exclusivos cócteles de Bombay Saphire Premier Cru, como el Sakuracru, con infusión de flores y sirope de hibiscus y pomelo, o el Blue Cloud, con infusión de pisco con cítricos y canela (18€ cada opción).

El último destino de e este año es Este año dará la bienvenida a sus huéspedes con una experiencia de lujo inigualable en el que volverá a ofrecerles el lado sereno del placer. Ibiza Gran Hotel no es solo un destino de lujo, sino una verdadera galería de arte en la que cada rincón cuenta una historia. Además, de sus elegantes suites y su renovado Open Spa, este año sorprenderá a sus clientes con la reforma integral de su oferta gastronómica de autor. El hotel eleva los estándares de hospitalidad en la isla con la renovación de su icónico restaurante La Gaia by Óscar Molina, de la mano del prestigioso estudio de interioristas de Sandra Tarruella. Además, ensalza aún más su propuesta gastronómica con la creación de un nuevo concepto de bar de lujo. Un espacio exclusivo donde cada detalle ha sido diseñado para ofrecer una experiencia inigualable, permitiendo a los clientes disfrutar de una carta personalizada con cócteles y propuestas únicas, creadas para deleitar los sentidos en un ambiente cómodo, exclusivo y lleno de detalles cuidadosamente seleccionados para una experiencia única.

Ibiza Gran Hotel Cedida

Situado a lo largo de la prístina costa y frente a la Marina más lujoso de la isla, Ibiza Gran Hotel es la mejor manifestación del sereno lujo mediterráneo.