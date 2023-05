Iker Casillas, el soltero de oro a la fuga

Se cumplen cuatro años del aniversario más funesto en la vida de Iker Casillas. El 1 de mayo de 2019, el futbolista sufría un infarto agudo de miocardio mientras entrenaba con su equipo, el FC Porto. El guardameta sentía un fuerte dolor en el pecho en el entrenamiento de la mañana siendo trasladado de inmediato al Hospital CUF Oporto, donde se le practicó un cateterismo de urgencia para liberar la obstrucción de la arteria coronaria derecha. El infarto supuso un antes y un después en la vida de Iker, que no volvería a ser el mismo. El portero abandonó el fútbol y, con ello, la que había sido su vida desde los 10 años.

«Carpe diem»

El 1 de mayo de 2021, coincidiendo con la fecha en que se cumplían dos años de su infarto, Casillas colgaba un mensaje en sus redes sociales: «Vive hoy, mañana ya veremos». Una reflexión muy en la línea del «carpe diem» vital que vive el ex guardameta desde hace ya algunos años. En concreto, desde abandonó el fútbol y se anunciara el divorcio de su mujer, la periodista Sara Carbonero, en marzo de de 2021.

Iker y Sara se separaban tras 11 años de relación, y dos hijos en común Martín (9) y Lucas (6). La ruptura no cogía por sorpresa en los mentideros del mundo rosa. Los rumores de crisis habían sobrevolado a la pareja en los últimos tiempos, apuntando a desavenencias insalvables entre ellos, cuando no terceras personas. La pareja, mientras, intentó acallar los rumores hasta que la evidencia pesó demasiado.

EPA3599. OPORTO (PORTUGAL), 06/05/2019.- El portero español del Oporto, Iker Casillas, y su mujer Sara Carbonero salen del hospital de Oporto (Portugal) donde éste estaba ingresado desde el pasado miércoles tras sufrir un infarto de miocardio. EFE/Rui Farinha Luis Vieira

Roto el matrimonio, Iker, que el próximo 20 de mayo cumple 42 años, vive una segunda juventud entregado a su soltería. María José Camacho, Alejandra Onieva, hermana del novio de Tamara Falcó, Sara Denez, Ana Quilés... Son algunas de las supuestas novias con la que han relacionado en los dos últimos años al futbolista, que nunca ha querido confirmar ni desmentir la mayor. Lo que sí se confirma es su «alergia» al compromiso, algo que le ha convertido por méritos propios en un soltero a la fuga en toda regla.

De hecho, Iker parece seguir el guión de la famosa película de Julia Roberts y Richard Gere: sale con chicas pero no formaliza ninguna relación. Buena culpa de ello tiene que ver con el pavor del ex futbolista a que sus relaciones tengan repercusión pública, lo que le hace vivir en permanente desconfianza. Así lo contaba Ruth Sanz, modelo y supuesta novia del futbolista entre 2006 y 2008, sobre su obsesión por ser pillado por la prensa con ella: «A veces, se ocultaba en las escaleras para evitar al portero. Cuando entraba en mi casa empezaba a mirar por todas las habitaciones por si había alguien. Sólo faltó que me abriera los armarios. A él le daba pánico la prensa del corazón».

Su última «no novia»

El último episodio de esta desconfianza, casi enfermiza, tuvo lugar el pasado fin de semana. El programa de televisión «Fiesta» avanzaba el posible romance entre el futbolista y Ana Martín, una modelo y enfermera salmantina que vive en las Islas Baleares y trabaja en una clínica estética de Ibiza. El futbolista habría pasado el fin de semana con ella en la isla Pitiusa.

Preguntada al respecto la joven -de forma inocente o interesada, quien sabe-, reconocía que eran amigos y que se veían desde enero. LA RAZÓN confirmaba horas después lo esperado: Iker se mostraba muy enfadado con la joven y le ponía la «cruz» tras irse de la lengua. El tiempo dirá si se trata de un punto y seguido o un punto y final.