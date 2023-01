Sale a la luz el sueldo de Casillas como comentarista del Mundial en TVE: ¡El triple que Andrés Iniesta!

Tras un año marcado por su protagonismo absoluto en redes sociales, el portero se estrenaba como comentarista en el Mundial de Qatar y su presencia no defraudó. Para bien o para mal, cada uno de sus comentarios se volvía viral en minutos. De hecho, la expectación que genera el ex guardameta del Real Madrid es tal, que hasta sus ausencias se convierte en Trending Topic.

España se quedaba el 6 de diciembre fuera del Mundial. Los hombres de Luis Enrique no fueron capaz de marcarle un gol a Marruecos en 120 minutos y tampoco en la tanda de penaltis, donde los africanos se han impuesto por 3-0, después de que Sarabia, Carlos Soler y Busquets fallasen sus lanzamientos. Sarabia lo mandó al palo y los otros dos los detuvo Bono, nuevo héroe nacional marroquí. Achraf anotó el tercero para su equipo en el cuarto lanzamiento y la historia se terminó para España.

Una sonada ausencia

El país entero siguió paralizado ante el televisor el “derrumbe mundial” de España pero entre tanta desolación una pregunta comenzó a correr como la pólvora por internet hasta convertirse en tendencia: “¿Dónde esta Casillas?”.

TVE hizo un auténtico despliegue de cara al Mundial de Qatar. La cadena pública española llevó a cabo una enorme inversión para contar con los mejores comentaristas. Andrés Iniesta, Carlos Marchena e Iker Casillas han estado dando sus opiniones en cada uno de los partidos que han televisado. Sin embargo, el portero ha sido la estrella absoluta y por eso, todos notaron su ausencia en el partido crucial de “La Roja” ante el combinado marroquí.

Muchas fueron las especulaciones hasta conocerse el motivo por el que el guardameta no estuvo en este encuentro clave. Y es que Iker quiso volver a España para estar con su ex y madre de sus hijos, Sara Carbonero, que había sido ingresada.

Y es que todo lo que dice o hace el ex portero tiene tal repercusión que tal vez justifique su caché. Hoy ha salido a la luz el salario que cobró Iker Casillas por sus comentarios, una cifra que triplica la del otro fichaje estrella, Andrés Iniesta

Iker Casillas percibió 52.500 euros por comentar los partidos del Mundial, según informa El Debate, mientras que la remuneración de Andrés Iniesta fue de 17.500 euros, una cifra inferior porque su presencia durante el evento deportivo fue más limitada que la de su compañero, aunque ambos faltaron a una cita tan importante como el partido de España contra Marruecos que supuso la eliminación de La Roja.

Las polémicas más virales

Tras su ausencia por motivos personales el portero regresaba a sus tareas de comentarista y lo hacía con polémica al “mojarse” sobre el penalti anotado por Messi y que adelantaba a Croacia.

Casillas no dudó en señalar que el meta croata no puede hacer nada en la acción en la que Daniele Orsato acabó pitando penalti a favor de Argentina. Apuntó que es Julián Álvarez el que hace falta a Livakovic y no lo contrario, coincidiendo con el otro comentarista, Javi Martínez, en que no era pena máxima.

Las reacciones a sus palabras no se hicieron esperar y fueron muchos los que criticaron con dureza al portero y calificaron su reacción de pura rabieta ante el triunfo de la albiceleste.

Debía estar haciendo un TikTok mostrando lo cuñado que es... — Rubén López Arias (@RubnLpezArias1) December 13, 2022

“Casillas es un terrorista arbitral. Cómo no va a ser eso penalti dios de mi vida”, “Estaría haciendo un tik tok...” o ver llorar a Casillas porque Argentina golee a Croacia es poesía pura” son algunos de los comentarios de decenas de usuarios que achacaron al ex portero internacional su falta de imparcialidad.

Otros de sus comentarios que dio la vuelta al Mundo fue el hizo sobre Cristiano Ronaldo y que hizo estallar a los seguidores de Messi. Durante la final entre Argentina y Francia, Juan Carlos Rivero - narrador de TVE- aseguró que Messi buscaba la Copa del Mundo que le emparejase con los más grandes de la historia, “Maradona o Pelé” y es entonces cuando Casillas ha añadido: “Y Cristiano Ronaldo”.

- Rivero: Messi es sólo comparable a los Maradona, Pelé...

- Casillas: O Cristiano.

.

.

Silencio

.

.

- Rivero: Bueno, empieza la prórroga!#FIFAWorldCup — Santi Liébana (@SantiLiebanaR) December 18, 2022

Poner a su ex compañero del Real Madrid al mismo nivel que los futbolistas que han marcado una época en la historia del fútbol generó muchos comentarios, tanto a favor o en contra.

Lo dicho, su éxito es tal que algunos usuarios ya comentan que a uno de los mejores guardametas que ha dado España se le conocerá por cuatro cosas: la parada ante Arjen Robben en el Mundial de Sudáfrica, haber sido el mejor portero de la historia del Real Madrid, su TikTok, y... ¡Sus comentarios en el Mundial!