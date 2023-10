Isa Pantoja y Asraf Beno se ven obligados a expulsar a una de las invitadas de su boda

El tercer fin de semana de octubre llega cargado de emoción y nervios en la esfera pública. No solo ha destacado la boda de Victoria de Hohenlohe, duquesa de Medinaceli, sino que el esperado enlace de la hija de Isabel Pantoja también se ha hecho notar. El 13 de octubre Isa Pantoja y Asraf Beno se daban el ‘sí quiero’ para dar un paso más en su historia. A este evento asistieron el círculo íntimo de la pareja, sus amigos y allegados, pero la presencia de una conocida famosa interrumpió tan feliz evento.

Según han informado desde el programa ‘Fiesta’ la recién comprometida pareja tuvo que dejar de lado su gran día para pedirle a una de las invitadas que abandonara la finca en la que se celebraba el convite. La polémica ha sido inevitable y han anunciado que el motivo de esta expulsión habría sido que estaba filtrando información, pese a que se había indicado claramente la prohibición de ello. Aneth Acosta, que una vez fue considerada como una más del clan Pantoja, levantó un muro a raíz de su “traición”. En un primer momento la hija de la tonadillera dio un voto de confianza a su amiga, frente a sus familiares y amigos que le indicaban que debía tener cuidado con esta relación. Una vez que le presentaron las pruebas de que había filtrado información sensible sobre Asraf e Isa Pantoja decidió desinvitarla a su boda.

La sorpresa llegó cuando entre los invitados se encontraba ella y accedía al recinto como si no pasara nada. Marisa Martín Vázquez, colaboradora de ‘Fiesta’ que asistió también al enlace pudo presenciarlo de primera mano. “Esta señora ha jugado a la provocación para hacerse una exclusiva”, asevera sobre las intenciones de la paraguaya. Durante el programa ha mencionado que la actitud de Isa Pi ante esta circunstancia fue de máxima comprensión y empatía: “Ya que has venido quédate a la parte del enlace, pero luego vete” afirmó que fueron las palabras de la novia. Sin embargo, Aneth Acosta no estuvo por la labor y afirmó “cómo me echéis de aquí monto la mundial”. Al salir del recinto, una vez que la encargada pidió a los de seguridad que la acompañaran a la entrada la prensa la interpela para pedirle opinión sobre el encuentro, cosa que ella renunció a hacer ignorando a los medios.

Aneth, exparticipante de 'Supervivientes19', volvió hace unos meses a la esfera pública convertida en una aspirante a congresista: “Desde chica escuché lo de ir ‘pueblo por pueblo’ y aprendí el valor que se debe tener para vivir según lo que crees y defenderlo. Heredé de ti no solo el apellido sino el amar a un partido, una doctrina y una bandera”, dedicó a su padre al inicio de su carrera en política.